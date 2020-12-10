Украинский фармрынк ждут процессы слияния или поглощения компаний — Шимкив

Украинский фармрынок сильно фрагментирован, а пандемия COVID-19 для большинства компаний стала серьезным экономическим вызовом. Поэтому в будущем стоит ожидать процессов слияния или поглощения компаний. Об этом в интервью агентству "Интерфакс — Украина" заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

"Рынок сильно фрагментирован. Пандемия принесла существенные экономические вызовы. Эти факторы подталкивают владельцев или к объединениям, или к поглощениям. Возможно, участниками процесса станут финансовые структуры", — отметил он.

Шимкив напомнил, что резкий, но кратковременный, рост потребления препаратов в марте сменился крупнейшим за последние 20 лет падением уже в апреле-мае — более 20%, что существенно сказалось на фармбизнесе. На потреблении лекарственных средств, по его словам, негативно сказались отсрочка плановых операций и уменьшение количества визитов к врачам и, соответственно, меньшее количество назначений лекарств. Кроме того, значительное влияние на фармрынок и производителей имел фактор снижения доходов населения.

Шимкив также отметил, что "Дарница" регулярно получает предложения по M&A и рассматривает их.

"По расчетам международных компаний, стоимость "Дарницы" составляет около $0,5 млрд. Мы являемся крупнейшим производителем по объемам реализации продукции, доля ближайшего конкурента — это половина наших объемов. Это важно, потому что сейчас существует глобальный вызов о возможности производить большое количество препаратов в больших партиях. С точки зрения эффективности и инновационности мы также держим лидерство. Мы регулярно получаем предложения по M&A и рассматриваем их", — добавил он.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.