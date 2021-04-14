Транспорт 1 час назад

Украинский грузовой лайнер перевез из Азии в США 80 тонн автозапчастей

На выполнение рейса ушло четыре дня с техническими приземления в Японии и на Аляске в США

Фото: пресс-служба ГП "Антонов" Фото: пресс-служба ГП "Антонов"
Фото: пресс-служба ГП "Антонов"

Авиакомпания "Авиалинии Антонова" перевезла из Индонезии и Вьетнама в США 80 тонн автомобильных запчастей.

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Как информирует пресс-служба ГП "Антонов", Соглашение об открытом небе между Украиной и США позволило авиакомпании "Авиалинии Антонова" предоставить один из своих самолетов Ан-124-100 для перевозки грузов в США в кратчайшие сроки.

Авиакомпания перевезла 80 тонн автомобильных запчастей по маршруту из Индонезии и Вьетнама в Огайо, чтобы удовлетворить спрос со стороны производителей транспортных средств, который растет из-за возобновления работы заводов в США.

По информации госпредприятия, сначала Ан-124-100 (Руслан) взял на борт 40 тонн деталей в Джокьякарте, Индонезия, а потом — еще 40 тонн в Ханое (Вьетнам).

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"Мы наблюдаем рост спроса на авиаперевозки автомобильных комплектующих. Обычно загрузки самолета Ан-124-100 в разных странах в рамках одного рейса не выполняются", — сообщила специалист коммерческого отдела авиакомпании "Авиалинии Антонова" Ирина Кияница.

В ГП "Антонов" отмечают, что на выполнение рейса ушло четыре дня с техническими приземления в Японии и на Аляске в США для отдыха экипажа и дозаправки самолета топливом.

По словам основателя и главного исполнительного директора компании The Flight Lab Aviation Consulting LLC, которая зафрахтовала рейс, Адама Грина, эта перевозка не была обычным чартерным рейсом.

"Из-за характера груза и загрузки в двух разных странах, планирование рейса требовало высокой точности и тщательности. Все грузы были доставлены четко в назначенный срок, чтобы поддержать крупного производителя автомобилей", — рассказал Грин.

Напомним, в апреле прошлого года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія" выполнил второй рейс из Китая в страны ЕС по доставке грузов медицинского назначения в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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