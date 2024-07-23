Українські виробники продуктів харчування збільшили експорт товарів до ЄС та Африки

У першому півріччі 2024 року експорт агропродовольчих товарів з України зріс на 5% до 12 451 мільйона доларів. Частка агропродовольчого експорту в загальному експорті України склала 64%, з основними ринками збуту в Європейському Союзі, Азії та Африці, які разом формують 94% від загальної вартості. Про це інформує пресслужба Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”.

Країни Європейського Союзу, які третій рік зберігають лідерство як основний імпортер української агропродукції з початку повномасштабної агресії, за перше півріччя 2024 року закупили понад 50% українського продовольства на суму 6285 мільйонів доларів, що на 4% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Водночас країни Азії імпортували українське продовольство на суму 3909 мільйонів доларів, що на 9% менше, ніж у першій половині 2023 року. Частка Азії склала понад 31% від загального обсягу аграрного експорту.

Експорт до країн Африки склав 1475 мільйонів доларів, що у 1,7 рази більше минулорічного показника, а частка цього регіону в загальному експорті аграрної продукції досягла 12%.

У першій половині 2024 року Іспанія є провідним імпортером української агропродукції з обсягом закупівель 1518 мільйонів доларів, що забезпечило їй 12% у загальному експорті. Китай займає другу позицію з закупівлями на суму 946 мільйонів доларів, що складає приблизно 8% від загального обсягу. Туреччина утримує третє місце з обсягом закупівель 926 мільйонів доларів, що перевищує 7% від загальної вартості.

Значний дохід українські експортери отримали також від постачання до Єгипту (910 мільйонів доларів, Нідерландів (831 мільйон доларів), Польщі (733 мільйони доларів), Італії (632 мільйони доларів), Румунії (582 мільйони доларів), Німеччини (471 мільйон доларів) та Індії (351 мільйон доларів). Загалом ці десять країн забезпечили Україні 63% доходів від експорту агропродовольчої продукції у першій половині 2024 року.

Основними групами продукції в аграрному експорті України залишаються зернові культури (5264 мільйони доларів), олії та жири (3079 мільйонів доларів), олійні культури (1061 мільйон доларів), залишки і відходи харчової промисловості (821 мільйон доларів) та м’ясо і субпродукти (505 мільйонів доларів). Разом ці категорії забезпечують 86% виручки від продажу українських агропродовольчих товарів на світових ринках.

Також в поточному році спостерігається збільшення експорту м’ясопродуктів, олії, залишків та відходів, хоча виручка від продажу олійних культур зменшилась, а доходи від експорту зерна залишилися на практично тому ж рівні.

Як повідомили у пресслужбі центру, у 2024 році експорт і імпорт агропродовольчих товарів зростають синхронно, але повільно, і їх товарна і географічна структура залишаються стабільними. Якщо зберігатимуться поточні тенденції і сприятливі умови як на внутрішньому, так і на глобальному рівнях, Україна зможе підтримати показники зовнішньої аграрної торгівлі на рівні 2023 року.

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