Украинские производители продуктов питания увеличили экспорт товаров в ЕС и Африку

В первом полугодии 2024 экспорт экспортпродовольственных товаров из Украины вырос на 5% до 12 451 миллиона долларов. Доля агропродовольственного экспорта в общем экспорте Украины составила 64% с основными рынками сбыта в Европейском Союзе, Азии и Африке, которые вместе формируют 94% от общей стоимости. Об этом информирует пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Страны Европейского Союза, которые третий год сохраняют лидерство в качестве основного импортера украинской агропродукции с начала полномасштабной агрессии, за первое полугодие 2024 года закупили более 50% украинского продовольствия на сумму 6285 миллионов долларов, что на 4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В то же время, страны Азии импортировали украинскую продовольствие на сумму 3909 миллионов долларов, что на 9% меньше, чем в первой половине 2023 года. Доля Азии составила более 31% общего объема аграрного экспорта.

Экспорт в страны Африки составил 1475 миллионов долларов, что в 1,7 раза больше прошлогоднего показателя, а доля региона в общем экспорте аграрной продукции достигла 12%.

В первой половине 2024 г. Испания является ведущим импортером украинской агропродукции с объемом закупок 1518 миллионов долларов, что обеспечило ей 12% в общем экспорте. Китай занимает вторую позицию по закупкам на сумму 946 миллионов долларов, что составляет примерно 8% от общего объема. Турция удерживает третье место с объемом закупок 926 миллионов долларов, что превышает 7% от общей стоимости.

Значительный доход украинские экспортеры получили также от поставок в Египет (910 миллионов долларов, Нидерландов (831 миллион долларов), Польши (733 миллиона долларов), Италии (632 миллиона долларов), Румынии (582 миллиона долларов), Германии (471 миллион долларов) и Индии (351 миллион долларов). Всего эти десять стран обеспечили Украине 63% доходов от экспорта агропродовольственной продукции в первой половине 2024 года.

Основными группами продукции в аграрном экспорте Украины остаются зерновые культуры (5264 миллиона долларов), масла и жиры (3079 миллионов долларов), масличные культуры (1061 миллион долларов), остатки и отходы пищевой промышленности (821 миллион долларов) и мясо и субпродукты. 505 миллионов долларов). Итого эти категории обеспечивают 86% выручки от продажи украинских агропродовольственных товаров на мировых рынках.

Также в текущем году наблюдается увеличение экспорта мясопродуктов, растительного масла, остатков и отходов, хотя выручка от продажи масличных культур уменьшилась, а доходы от экспорта зерна остались на практически том же уровне.

Как сообщили в пресс-службе центра, в 2024 году экспорт и импорт агропродовольственных товаров растут синхронно, но медленно, и их товарная и географическая структура остаются стабильными. Если будут сохраняться текущие тенденции и благоприятные условия как на внутреннем, так и глобальном уровнях, Украина сможет поддержать показатели внешней аграрной торговли на уровне 2023 года.

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