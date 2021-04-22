"Укргаздобыча" купила спецразрешение на Юлиевское месторождение за 120 млн грн

АО "Укргаздобыча" выиграло аукцион на получение специального разрешения на пользование недрами Юлиевского газоконденсатного месторождения (Золочевский блок, Харьковская область) предложив за него 120,67 млн грн. Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе ProZorro.

В торгах также приняло участие ООО "Аукционно-консалтинговый центр" (Полтава), которое не стало поднимать цену выше стартовой 58,74 млн грн.

Специальное разрешение выдается сроком на 20 лет. Согласно ему, разрешается добыча природного газа, конденсата; а также сопутствующих полезных компонентов — этана, пропана, бутана и гелия.

Месторождение находится в 40 км к западу от Харькова, в 3,3 км к западу от Люботина и в 2,4 км на юго-запад от поселка Манченки. На территории участка недр месторождения расположены села Санжары, Травневое, Спартасы и Барчаны.

По данным Государственной службы геологии и недр, запасы газа на месторождении на конец 2020 года по категории С1 оценивались в 365 млн кубометров, по категории С2 — в 763 млн кубометров, а запасы конденсата — в 146 тысяч тонн по С1 и 105 тысяч тонн по С2.

Напомним также, что в Харьковской области планируют построить крупнейший в Украине завод по переработке газа.