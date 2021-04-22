Энергетика 1 час назад

"Укргаздобыча" купила спецразрешение на Юлиевское месторождение за 120 млн грн

Компания сможет добывать на нем не только газ и конденсат; но и этан, пропан, бутан и гелий

Иллюстрация. Фото: Укргаздобыча Иллюстрация. Фото: Укргаздобыча
Иллюстрация. Фото: Укргаздобыча

АО "Укргаздобыча" выиграло аукцион на получение специального разрешения на пользование недрами Юлиевского газоконденсатного месторождения (Золочевский блок, Харьковская область) предложив за него 120,67 млн грн. Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе ProZorro.

В торгах также приняло участие ООО "Аукционно-консалтинговый центр" (Полтава), которое не стало поднимать цену выше стартовой 58,74 млн грн.

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Специальное разрешение выдается сроком на 20 лет. Согласно ему, разрешается добыча природного газа, конденсата; а также сопутствующих полезных компонентов — этана, пропана, бутана и гелия.

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Месторождение находится в 40 км к западу от Харькова, в 3,3 км к западу от Люботина и в 2,4 км на юго-запад от поселка Манченки. На территории участка недр месторождения расположены села Санжары, Травневое, Спартасы и Барчаны.

По данным Государственной службы геологии и недр, запасы газа на месторождении на конец 2020 года по категории С1 оценивались в 365 млн кубометров, по категории С2 — в 763 млн кубометров, а запасы конденсата — в 146 тысяч тонн по С1 и 105 тысяч тонн по С2.

Напомним также, что в Харьковской области планируют построить крупнейший в Украине завод по переработке газа.

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