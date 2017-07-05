"Укринмаш" договорился с польской компанией о новой оптике для украинской бронетехники

Государственная внешнеторговая компания "Укринмаш" (входит в состав "Укроборонпрома", подписала контракт с польской госкомпанией "PCO S.A.", которая входит в состав национальной компании "Polska Grupa Zbrojeniowa".

Польская компания поможет оборудовать современной оптикой более 30 ед. украинской бронетехники. Контракт предусматривает поставки для нужд Минобороны Украины оптических прицелов, дневные-ночные приборы наблюдения и перископы.

Как отмечает гендиректор "Укринмаша" Сергей Слюсаренко, польские и украинские производители сотрудничают уже два года. За это время украинская сторона успешно провела весь комплекс испытаний польских приборов с установкой их на бронетехнику, провела кодификацию и получила соответствующие сертификаты на модернизированные приборы ночного видения, которые могут устанавливаться на БМП-1, БМП-1КШ, БРМ -1К и др.

PCO S.A. отмечает, что выработала модель модернизации оптоэлектроники в БМП-1 на основе пассивных устройств ночного видения и танков Т-72 с использованием ИК-мишени.

В польской PCO S.A. сообщают, что подписали два договора с "Укринмашем" еще 26 июня в Польше. Первое соглашение касается компонентов оптики для Житомирского бронетанкового завода, а второе — поставок оптоэлектронных устройств, которые устанавливаются для модернизации боевых машин.

Польская компания планирует хочет создать в Украине Центр модернизации оптоэлектроники с использованием достижений PCO S.A.

Напомним, директор продажи и маркетинга PCO S.A. Яцек Дулиньский в прошлом году в интервью Delo.UA сообщил, что в Украине есть партнеры, с которыми его компания могла бы производить качественную оптику.

"Совместных предприятий с украинскими госкомпаниями сейчас нет. Но есть украинские частные компании (которые со временем станут большими), которые поставляют продукцию "Укроборонпрому". Они более эластичные и поэтому удобные, чтобы с ними сотрудничать. Вот как раз с ними мы можем работать", — рассказал Дулиньский.

Он отмечал, что польская компания может поставлять тепловизоры на порядок лучше, чем те, что сейчас находятся в Вооруженных силах Украины.

PCO S.A. работает в Украине почти три года, предлагая оптоэлектронику, ведет 15 проектов в нашей стране. Считают себя хорошими специалистами по модернизации советской военной техники: Т-64, Т-72, БМП-1, БМП-2.