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"Укртатнафта" произвела первые партии нового авиатоплива JET А-1

Компания теперь имеет возможность выпускать два вида авиационного топлива: РТ и JET А-1

Заправка самолета авиатопливом. Фото: rtp.expert Заправка самолета авиатопливом. Фото: rtp.expert
Заправка самолета авиатопливом. Фото: rtp.expert

Недавно на производственных мощностях ПАО "Укртатнафта" получено и направлено потребителям первые тысячи тонн новой продукции — авиационного топлива JET А-1.

Этот продукт имеет схожие показатели качества с топливом РТ, однако существуют некоторые различия в дополнительных требованиях по смазочной способности, электропроводности и взаимодействию с водой, сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что в рамках подготовки к производству авиатоплива JET предприятием была налажена технология его получения вместе с известной компанией Innospec, которая является единственным в мире производителем присадки STADIS для Jet А-1.

"Также проведена значительная работа по приобретению соответствующего лабораторного оборудования (в частности, для контроля показателей электропроводности, микросепарации, прозрачности), проведена сертификация топлива Jet А-1, выполнены мероприятия в рамках расширения сферы аккредитации испытательного центра предприятия", — доложили в компании.

Там также отметили, что в процессе постановки топлива на производство была усовершенствована технология очистки его от кислых и сернистых соединений.

"Все это позволило получить новый вид авиатоплива, которое отвечает современным стандартам, что и было подтверждено выводами экспертов из лаборатории Мажейкяйского НПЗ (группа ORLEN)", — подчеркнули в "Укртатнафте".

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Как сообщается, освоив производство JET, компания теперь имеет возможность выпускать оба вида авиационного топлива, реализуя стратегию диверсификации одновременно в нескольких сферах — изготовление продукции и совершенствования системы ее поставок потребителям.

"А появление новых видов авиатоплива, рост соответствующего сегмента отечественного топливного рынка, восстановление спроса на авиаперевозки и государственная поддержка ведущих отраслей — все это будет способствовать общему возрождению экономической жизни в Украине", — уверены на предприятии.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса будет иметь длительное влияние на поведение предприятий по всему миру, и спрос на авиатопливо вряд ли когда-либо полностью восстановится.

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