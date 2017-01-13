Без альтернативы: почему "Укртрансгаз" покупает газ только у "Нафтогаза"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отменил тендер ПАО "Укртрансгаз" (УТГ) на закупку 2,5 млрд кубометров газа. Об этом заявила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельска.

В конце ноября 2016 года "Укртрансгаз" объявил тендер на закупку 2,5 млрд куб. м газа для технологических нужд с ожидаемой ценой до 17,045 млрд грн. На тендер подалось пять компаний, в числе которых акционер УТГ — НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме НАКа в тендере хотели участвовать частная добывающая компания "Энерго-сервисная компания "ЭСКО-Север" (входит в группу Burisma Николая Злочевского) и частные трейдинговые компании ООО "Группа "УМВБ"", ООО "Нафтогазгруп Деметра" и ЧП "ЭРУ Трейдинг".

УТГ отклонил заявки "Группы "УМВБ" и "Нафтогазгруп Деметра", так как компании не смогли подтвердить, что располагают достаточным объемом газа.

В частности, "Группа "УМВБ" сообщила, что будет поставлять "Укртрансгазу" импортный газ со стороны Словакии и предоставила рамочный договор между словацким оператором ГТС Eustream a.s. и поставщиком CFP Trading Limited.

Однако "Укртрансгаз" обнаружил, что "Группа "УМВБ" не сможет поставить весь необходимый объем газа — указанная точка входа в украинскую систему (ГИС "Будинце") в январе 2017 года законтрактована другой компанией.

Также "Группа "УМВБ" не предоставила данных о собственных запасах газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

"Нафтогазгруп Деметра" предлагала импортный газ из Польши и предоставила копию рамочного контракта польского оператора GAZ-System и поставщика Natural Gas Trading. Поставки должны были проходить через ГИС "Германовичи". "Укртрансгаз" указал, что мощность этого канала всего 4,3 млн куб. м в сутки (120 млн куб. м в месяц).

Благодаря договорам с "ЭСКО-Север" и "Регал Петролеум" (газодобывающая компания Вадима Новинского) у "Деметры" был козырь — газ украинской добычи. Впрочем, по подсчетам "Укртрансгаза" их объемы добычи не позволяют покрыть контрактные обязательства.

Договор предусматривает поставку от 297,4 до 323,1 млн куб. м в месяц в первом квартале. Месячная добыча "ЭСКО-Север" и "Регал Петролеум" — 50,5 млн куб. м плюс 120 млн куб. м импорта — недостаточно для выполнения контракта.

Таким образом, "Укртрансгаз" отклонил обе трейдинговые компании.

Что касается газодобывающей компании "ЭСКО-Север", то "Укртрансгаз" проанализировал данные приема-передачи газа в ГТС и обнаружил, что тендерная документация не подтверждает наличия необходимого газа. Также "ЭСКО-Север" не предоставила данных о своем газе в хранилище.

"Укртрансгаз" допустил к аукциону только газового трейдера "ЭРУ Трейдинг" и "Нафтогаз".

После этого "Нафтогазгруп Деметра" обратилась в Антимонопольный комитет (АМКУ) с жалобой: в компании считают, что документы "ЭРУ Трейдинг" не соответствуют требованиям заказчика.

В АМКУ рассмотрели жалобу "Деметры" в кратчайшие сроки. Как сообщила государственный уполномеченный АМКУ Агия Загребельска, комитет признал, что "Укртрансгаз" правомерно отклонил заявку "Деметры", но и "ЭРУ Трейдинг" должна быть отклонена.

В результате единственный участник, которого можно допустить к тендеру "Укртрансгаза" — "Нафтогаз".

Поскольку в тендере не может участвовать только одна компания, "Укртрансгаз" отменил тендер.

Если ситуация повторится и, кроме "Нафтогаза", достойных участников не будет, "Укртрансгаз" перейдет к переговорной процедуре. К такой процедуре прибегают в отсутствие альтернатив.

Пока "Укртрансгаз" не уменьшит объем закупки или не разобьет тендер на меньшие лоты, достаточный объем газа для технологических нужд может предоставлять одна компания в стране — "Нафтогаз Украины".

Именно НАК законтрактовал доступ ко всему объему газа в точке соединения украиснкой и словацкой ГТС "Будинце". А компания из группы "Нафтогаз" — ПАО "Укргазвыдобування" — добывает 75% газа в стране (14,6 млрд куб. м).

Суммарная добыча частных компаний в 2016 году достигла 4,08 млрд куб. м. Но ни одна частная компания в 2016 году не добыла больше 1,7 млрд куб. м газа. Соответственно, никто из частных газодобытчиков не сможет самостоятельно поставить запрошенные 2,5 млрд куб. м в 2017 году.

Накатанная колея

Отмена тендеров на закупку технологического газа из-за отсутствия альтернативы "Нафтогазу" — не новость для "Укртрансгаза".

В 2016 году компания дважды объявляла тендер на закупку 1,8 млрд куб. м газа. Покупать газ пришлось у собственного акционера НАК "Нафтогаз Украины" по переговорной процедуре (из-за отсутствия альтернативы и особой необходимости закупки).

Как узнавало Delo.UA, украинские газодобывающие и трейдинговые компании хотели поучаствовать в аукционе, но не смогли подтвердить необходимый объем газа.

В частности, на первый тендер подавался вышеупомянутый газовый трейдер "Нафтогазгруп "Деметра". Но из-за ремонта интерконнектора на границе с Польшей компания не смогла бы импортировать необходимый объем газа.

Частные добывающие компании из группы Burisma — ООО "Пари", ООО "Первая газонефтянная компания" и ООО "Энергосервисная компания "Эско-Пивнич" в прошлом году тоже хотели участвовать в повторном тендере. Но не смогли подтвердить достаточный объем собственного газа.

Как рассказали Delo.UA в "Эско-Пивнич", компания предлагала 800 млн куб. м газа при необходимых 1,8 млрд куб. м.

После второго отмененного тендера в 2016 году "Укртрансгаз" перешел к переговорной процедуре и заключил контракт с "Нафтогазом" как единственным кандидатом.

В результате поставки технологического газа в 2016 году обеспечивал "Нафтогаз". Он подписал контракт с ценой газа в 6 638,4 тыс. грн (с НДС) за тыс. куб. м, которая на протяжении года пересматривалась, исходя из ежемесячных тарифов "Нафтогаза".

"Укртрансгаз" получал газ по цене для промышленных потребителей, которые не подпадают под Положение о возложении спецобязательств (спецобязательства касались населения, ТКЭ и бюджетников).