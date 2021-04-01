Транспорт 30 минут назад

"Укрзализныця" не намерена ограничивать сообщение с Киевом из-за локдауна

В госкомпании прояснили свою позицию по юридической коллизии о транспортных ограничениях в столице

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" подчеркивает, что действующее расписание движения по Киеву и Киевской области пока остается без изменений. Как говорится в сообщении госкомпании, это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек.

Отмечается, что никаких ограничений высадки/посадки не будет вводиться до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примут соответствующее решение.

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Со своей стороны УЗ призывает пассажиров путешествовать только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима на вокзалах и в поездах, чтобы максимально обезопасить себя, других пассажиров и работников железной дороги, которые идут на личный риск для недопущения транспортного коллапса.

Также компания сообщает, что усиливает карантинные мероприятия. Так, санитарная обработка вагонов производится в каждом пункте формирования и оборота после каждого рейса: выполняются сухая, влажная уборка, дезинфекция внутренних помещений вагонов, обработка поверхностей большого контакта (ручки, поручни, откидные сиденья, кнопки слива, раковины и так далее).

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Сами же работники железнодорожного транспорта, как говорят в "Укрзализныце", в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Напомним, что в Киеве ужесточенный карантин был введен с 23 марта решением Госкомиссии по ТЭБ и ЧС от 20 марта. Сообщая об этом в Facebook, министр Кабинета министров Олег Немчинов привел и список предусмотренных ограничений, в который входит и запрет на работу транспорта (кроме транзитного проезда без высадки/посадки).

Однако 22 марта, то есть после принятия упомянутого решения, но до его вступления в силу, Кабмин изменил порядок введения транспортных ограничений для "красных зон" опасности распространения Covid-19, возложив принятие таких решений на региональные комиссии по ТЭБ и ЧС.

При этом установление возможности межобластного пассажирского сообщения остается за Госкомиссией по ТЭБ и ЧС, которая должна принимать "отдельные решения" по этому вопросу. На эту норму в своей позиции и ссылаются в УЗ, полагая, таким образом, что решение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС от 20 марта в части транспортных ограничений не действует.

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