"Укрзализныця" теперь будет отвечать на жалобы пассажиров в Facebook-мессенджере

"Укрзализныця" запустила новый канал коммуникации с пассажирами через Facebook-мессенджер. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного предприятия.

Таким образом, пожаловаться, например, на состояние поезда или спросить о необходимых билетах теперь можно через Facebook-мессенджер на аккаунте компании: @Ukrzaliznytsia.

Также обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр компании (телефон 0800-50-3111).

Ранее стало известно, что бывший народный депутат от фракции "БПП" Сергей Лещенко возглавит новообразованный в "Укрзализныце" Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции. Таким образом, экс-нардеп теперь главный по борьбе с коррупцией в УЗ, а также будет обучать руководство и работников компании этическому поведению при ведении деятельности.

Напомним, в начале февраля Кабинет министров Украины временно назначил исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления ЖД-предприятия Желька Марчека.

29 января наблюдательный совет АО "Укрзализныця" принял решение об увольнении главы правления компании Евгения Кравцова.