"Укрзализныця" рассчитывает выйти на международный рынок пассажирских перевозок

"Укрзализныця" в случае выхода на безубыточность пассажирских железнодорожных перевозок и наведения порядка в пассажирском секторе могла бы в перспективе выйти на рынок международных перевозок.

Об этом в интервью ЦТС рассказал заместитель директора департамента инвестиционной деятельности УЗ Владимир Шемаев.

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По его словам, предстоящая работа УЗ и Deutsche Bahn Engineering & Consulting будет структурирована в три этапа.

Так, на первом этапе это будет консалтинг, когда специалисты Deutsche Bahn должны будут подготовить УЗ к модели организации социально значимых перевозок, подготовить бизнес-планы для дальнего и пригородного сообщения на ближайшие 5 лет, оказать помощь УЗ с пересмотром технических требований к пассажирскому подвижному составу.

На втором этапе (с 2022 года) возможно вхождение немецких специалистов в операционное управление пассажирской вертикалью "Укрзализныци", а на третьем рассматривается возможность привлечения стратегического инвестора, в том числе для выхода на рынок международных перевозок.

"Это тот этап, когда пассажирский оператор УЗ достигнет уровня инвестиционной привлекательности, что даст возможность DB или другому инвестору заинтересоваться во вхождении в капитал. Возможно, привлечение стратегического инвестора для создания совместного оператора с более амбициозными целями, например, выхода на международные рынки перевозок. Мы видим, что это перспектива 10 лет", — заявил Владимир Шемаев.

Он добавил, что "сначала надо навести порядок у себя, добиться лояльности пассажиров и безубыточности перевозок".

Напомним, "Укрзализныця" и компания Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок.

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В начале 2020 года тогдашний украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении Украины передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn на 10 лет. В самой УЗ сначала заявили, что не были в курсе этой идеи.

Однако 5 февраля 2020 года УЗ, Deutsche Bahn и ее подразделение DB Engineering & Consulting подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной "управленческой и/или технической поддержки".

Однако после смены правительства в конце апреля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныця" приостановила на время сотрудничество с немецким ж/д оператором.

В конце сентября 2020 года тогдашний глава правления украинского ж/д монополиста Владимир Жмак заявил, что в УЗ пока не видят возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, в том числе DB.