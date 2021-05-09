"Укрзализныця" в январе-апреле сократила транзит руды на четверть

"Укрзализныця" в январе-апреле сократила перевозки железной и марганцевой руды на 3,8% по сравнению с январем-апрелем 2020 года до 25,6 млн тонн.

Как передает "Укррудпром", в частности, транзитные перевозки упали на 26% до 1,6 млн тонн, экспортные сократились на 5,9% до 14,5 млн тонн, импортные — на 64,6% до 90,2 тысяч тонн, а внутренние — выросли на 7,4% до 9,3 млн тонн.

В апреле УЗ перевезла 6,4 млн тонн железной и марганцевой руды, что на 0,2% меньше, чем в апреле 2020 года. В частности, экспортные перевозки составили 3,8 млн т (-0,9% по сравнению с апрелем прошлого года), внутренние — 2,2 млн тонн (+14,6%), транзитные — 387,5 тысяч тонн (-41,2%); импортные — 25,2 тысяч тонн (рост в 2,4 раза).

Таким образом, по итогам первых четырех месяцев 2021 года более половины общего объема перевезенных грузов составили экспортные — 56,8%. Внутренние перевозки составили 36,4%, транзитные — 6,5%.

В целом за январь-апрель "Укрзализныця" сократила перевозки грузов на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 95,5 млн тонн. Доля руды в общем объеме перевезенных грузов составляет 26,8%.

В 2020 году УЗ нарастила перевозки железной и марганцевой руды на 6,9% по сравнению с 2019 годом до 79,7 млн тонн. Экспортные перевозки выросли на 11,6% до 46 млн тонн, а внутренние — на 3,4% до 26,9 млн тонн.

Напомним, что транзит руды через украинские порты в январе обвалился по сравнению с январем 2020 года почти в 16 раз до 343,75 тысячи тонн, что было вызвано прекращением российской компанией "Металлоинвест" поставок руды с Михаловского горно-обогатительного комбината (Железногорск, Курская область) через порт "Южный" (Одесская область).