"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из "закрытых" городов

С 21 сентября "Укрзализныця" из-за с изменения эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах возобновит продажу билетов на ряд поездов со станций, где ранее продажа билетов была временно остановлена.

Как сообщает пресс-служба УЗ, это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, будет открыта продажа проездных документов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда: №1/2 Ивано-Франковск — Константиновка, №8/7 Черновцы — Киев, №12/11 Одесса — Львов, №15/16 Харьков — Рахов, №21/22 Харьков — Трускавец, №41/42 Днепр — Трускавец, №43/44 Ивано-Франковск — Киев, №45/46 Ужгород — Лисичанск, №49/50 Киев — Трускавец, №81/82 Киев — Ужгород, №86/85 Львов — Новоалексеевка, №98/97 Ковель — Киев, №108/107 Одесса — Ужгород, №110/109 Львов — Херсон, №118/117 Черновцы — Киев, №136/135 Одесса — Черновцы, №145/146 Киев — Измаил, №217/218 Киев — Рахов, №702/701 Львов — Черновцы, №715/716 Киев — Львов, №743/744 Киев — Львов , №749/750 Киев — Ивано-Франковск.

В УЗ отмечают, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в начале августа "Укрзализныця" прекратила продажу билетов на поезда дальнего следования к станциям "Луцк" и "Тернополь".

С 31 августа "Укрзализныця" временно отменила остановку поездов в Ивано-Франковске, Измаиле и Новоселице и закрыла продажу билетов с этих станций.