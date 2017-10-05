Улиточную ферму построят в Херсонской области

Ферму по разведению улиток собираются построить в 2018 году в селе Счастливцеве в Херсонской области. Новая ферма является социальным проектом ассоциации "Улитка Украины" и ряда инвесторов. Об этом пишут Вести Геническа.

Предполагается, что на улиточной ферме будут работать вынужденно-перемещенные лица. "Социальная составляющая проекта — бесплатное обучение вынужденно-перемещенных лиц для всей Херсонской области улитководству. Предоставление им "стартового" маточного стада для создания собственной улиточной фермы и организации семейного бизнеса и сбыт готовой продукции", — говорится в сообщении.

Кроме того, на ферме будут производить улиточною икру и слизь улитки.

В 2016 году Украина экспортировала рекордные 347 тонн улиток. Почти 100% партий формировались из улиток, найденных в сельской местности западных областей Украины. Промышленно ежегодно производится до 2 тонн улиток, которые реализуются внутри страны.

Украинских моллюсков покупают пока только две страны — Румыния (25%) и Литва (75%). Их доля может меняться на противоположную из-за небольших экспортных объемов. Например, в прошлом году тенденции были противоположны: в Румынию мы поставили 3/4 объема, а в Литву — 1/4.

Отечественные улитки завозятся как сырье, стоимость которого в 5 раз меньше готовых продуктов. Средняя цена килограмма продукции составляет $1. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем $6,5 за кг из Румынии и $5,5 за кг из Литвы.

Конечными странами-потребителями наших моллюсков в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша.