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АПК 30 минут назад

В 2020 году Украина увеличила экспорт круп на 50%

Больше всего отечественных круп за первые январь-апрель экспортировали в Израиль, Молдову и Коста-Рику

Разные крупы. Фото: из открытых источников Разные крупы. Фото: из открытых источников
Разные крупы. Фото: из открытых источников

В течение января-апреля 2020 года Украина экспортировала более 11 тысяч тонн круп из зерна злаков на сумму $3,9 млн.

В денежном выражении это на 49,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($2,5 млн), сообщает со ссылкой на данные Государственной таможенной службы портал АgrоТimes.

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В то же время поставки круп на рынок Евросоюза в денежном выражении сократились на 6,3% — с $436 тысяч в январе–апреле 2019 года до $408 тысяч в 2020 году.

Зато экспорт этой продукции в страны Азии за отчетный период вырос на 112% — с $0,5 млн до $1,1 млн.

Также на 42% увеличили закупки украинских круп и страны Африки — с $382 тысяч до $544 тысяч.

В свою очередь страны Америки нарастили импорт этой продукции более чем в два раза — с $290 тысяч в январе–апреле 2019 года до $603 тысяч за аналогичный период 2020-го.

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Указано, что больше всего отечественных круп за первые 4 месяца 2020 года экспортировали в Израиль (22%), Молдову (17%) и Коста-Рику (14%).

Ранее сообщалось, что в марте экспорт круп более чем в 2 раза превысил показатель предыдущих двух месяцев.

Напомним, Украина в 2019 году в полном объеме использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по 12 группам товаров из 37.

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