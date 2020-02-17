Бизнес 1 час назад

В "Ашан Украина" открестились от скандального Сергея Осипенко

Ранее Сергея Осипенко общественные активисты обвиняли в манипуляциях при получении земли в Киеве под жилую застройку и под торговый центр под Одессой

В "Ашан Украина" открестились от скандального Сергея Осипенко В "Ашан Украина" открестились от скандального Сергея Осипенко
Фото: kiev.informator.ua

Сергей Осипенко не является директором по развитию "Ашан Ритейл Украина". Об этом в ответ на запрос Delo.ua заявили в отделе коммуникаций компании "Ашан Ритейл Украина". 

Напомним, как ранее сообщалось, украинская "дочка" французской сети "Ашан" попадает в скандал за скандалом. В частности, активисты общественных организаций обратились в прокуратуру с требованием дать оценку действиям директора по развитию "Ашан ритейл Украина" Сергею Осипенко, который, по их словам, втянул компанию в  незаконную застройку земельного участка на жилмассиве Троещина в Киеве. 

Также заявители требовали от правоохранителей обратить внимание на факты "нецелевого использования, разворовывания и финансовых нарушений Осипенко во время захвата земельного участка площадью около 27 га в пгт Таирово Овидиопольского района Одесской области, где должны были быть построены гипермаркет "Ашан", ТРЦ и ритейл-парк "Les Vignes".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В результате в "Ашан ритейл Украина" открестились от Сергея Осипенко. Более того, в компании заявили, что указанный земельный участок на Троещине компании не принадлежит.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Притока иностранной валюты для покупки земли не будет — НБУ
Притока иностранной валюты для покупки земли не будет — НБУ
Вымогали деньги у предпринимателей: в Киеве задержали лидера преступной организации
Вымогали деньги у предпринимателей: в Киеве задержали лидера преступной организации
Wizz Air увеличил количество ежедневных рейсов из Киева в Берлин
Wizz Air увеличил количество ежедневных рейсов из Киева в Берлин
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. Спокойствие или буря: что ждет валютный рынок

  2. В РФ назвали условие для проведения следующей "нормандской встречи"

  3. В Китае запустили производство первого лекарства от коронавируса

  4. Эксперты прогнозируют рост цен на жилую недвижимость в Киеве на 5-8%

  5. Boeing снова поднял 737 MAX в небо (ВИДЕО)

Загрузка...