В Австрии хотят запретить короткие перелеты и авиабилеты дешевле 40 евро

Власти Австрии намерены запретить авиаперевозчикам устанавливать цены на авиабилеты ниже 40 евро.

Как сообщили в австрийском правительстве, этот шаг ставит целью борьбу против "социального и природоохранного демпинга" со стороны авиакомпаний, сообщает DW.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Больше не будет возможным предлагать билеты, которые будут дешевле фактических расходов", — отметила Леонора Гевесслер, австрийская министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий.

Также в дополнение к ограничению минимальной цены пассажиры будут вынуждены платить налог в размере 30 евро за перелеты на расстояние, меньшее 350 километров.

Кроме того, австрийское правительство планирует вообще запретить короткие перелеты продолжительностью до трех часов, если на этом маршруте существует более быстрая альтернатива на железной дороге.

К тому же, в стоимость билета в будущем должны быть включены все налоги и сборы. Гевесслер назвала это "новаторскими шагами в Европе".

Читайте также: Евросоюз продлил запрет на въезд для иностранцев минимум до 1 июля

Министр также сообщила, что правительство предоставит авиакомпании Austrian Airlines пакет финансовой помощи в размере 600 млн евро для преодоления последствий коронавирусного кризиса.

Напомним, возобновление рейсовых авиаперевозок в Украине возможно после 15 июня.

Ранее Совет министров Польши в условиях пандемии коронавируса Covid-19 постановил необходимость перевозить на борту воздушных транспортных средств, в том числе чартерных рейсов, половину пассажиров от максимального количества посадочных мест.