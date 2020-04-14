В бюджете-2020 оставили деньги на аэропорт в Днепре: теперь Ярославский его точно построит

Верховная Рада Украины 13 апреля сохранила при пересмотре статей госбюджета 100 млн. гривен на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра. Об этом сообщает официальный сайт Рады.

Работы по проекту нового аэропорта в Днепре ведутся в формате частно-государственного партнерства. Власть отвечает за ВПП и аэродром, а инвестиции для строительства современных терминалов предоставляет частный инвестор Александр Ярославский. Принадлежащая ему группа DCH имеет успешный практический опыт создания и последующей эксплуатации Международного аэропорта "Харьков". Недавно группа DCH на специальном совещании презентовала в днепровской обладминистрации архитектурную концепцию нового аэровокзального комплекса представителям местной власти и народным депутатам от Днепра.

Как известно, плановый объем госфинансирования "взлетки" днепровского аэропорта составит 1,2 млрд гривен. (включая 200 млн гривен, перенесенных с прошлого года), а Александр Ярославский инвестирует в терминалы $70 млн. Перед пересмотром госбюджета-2020 Ярославский обратился к органам центральной власти с просьбой не останавливать финансирование этого жизненно важного для региона проекта. "Хотел бы обратиться к президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго бились за этот проект — днепровцы ждут с нетерпением уже который год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку", — сказал бизнесмен в прямом эфире телеканала "1+1".

Благодаря решению Верховной Рады фактический объем госфинансирования днепровского аэропорта в 2020 году составит 300 млн. грн. В DCH Ярославского подтвердили, что продолжают работу над проектом в плановом порядке и уверенно продвигаются вперед даже с учетом изменившихся условий его реализации.

Напомним, что Международный аэропорт "Днепропетровск" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад. С новой ВПП длиной 3200 метров днепровский аэропорт сможет принимать современные воздушные лайнеры всех типов, включая Боинг 777. Он будет оборудован современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будут иметь пропускную способность до 3 млн чел. в год.