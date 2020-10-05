В "БРСМ-Нафта" опасаются, что рейдеры спровоцируют взрыв 8 млн л газа на базе под Киевом

В компании "БРСМ-Нафта" обеспокоены тем, что уже четвертый день их база в селе Переяславском Киевской области контролируется посторонними лицами. Менеджмент компании предупредждает, что на территории базы хранится бензин, дизель и 8 млн литров сжиженного газа и без контроля ответственными лицами они могут взорваться.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор департамента по маркетингу "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

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"Сотрудников на территорию не пускают — все имущество в руках рейдеров, которые не знакомы с техникой безопасности, жгут фаеры, курят просто возле бензовозов. В случае пожара они превратятся в ракеты першинг, полрайона может взлететь в воздух… В Василькове был бензин и дизель, а тут еще и 8 млн литров газа", — заявил Александр Мельничук.

Он добавил, что нефтебаза захвачена представителями "Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии", который в компании считают фейковой общественной организацией. Также, по его словам, силовую поддержку захватчикам оказывают порядка 100 вооруженных "титушек" из праворадикальной организации.

"Они забаррикадировались на предприятии и забрасывают сотрудников нефтебазы камнями и покрышками, поджигают дымовые шашки. Титушки, действуют под прикрытием и при содействии полиции. Мы требуем остановить беззаконие, задержать рейдеров м допустить на нефтебазу сотрудников для гарантирования безопасности. В противном случае, кто будет нести ответственность? Когда Владимир Зеленский обещал инвестнянь и нормальные условия для бизнеса, мы ждали чего угодно, но не это", — написал Мельничук.

Напомним, утром 2 октября на территорию нефтебазы селе Переяславском ворвались около 100 человек в балаклавах под прикрытием сотрудников полиции на нефтебазу "БРСМ-Нафта".

В компании заявили, что имущество без решения суда было описано и передано на ответственное хранение директору фонда Олегу Вернику.

Фонд несколько лет судится с "БРСМ-Нафта" и пытается взыскать 2,7 млрд грн компенсации за пожар, произошедший на нефтебазе предприятия в июне 2015 года.

Также в организации захвата обвинили Павла Куфтырева, который по данным СМИ, ранее обвинялся в причастности к рейдерским атакам на фармкомпанию "Дарница", Киевскую фабрику технических бумаг,