В Европе цена на газ побила максимум 2018 года — СМИ

Спотовая цена газа в Европе превысила ранее зафиксированное максимальное значение 2021 года и вышла на максимум за последние более чем два с половиной года.
Как передает "Интерфакс", стоимость голубого топлива стремительно повышается вслед за европейскими ценами на выбросы СО2, которые ежедневно обновляют рекорды стоимости.
Так, по данным агентства, 10 мая цена газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах выросла до $342 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 26 сентября 2018 года.
С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $246 за тысячу кубометров.
Ранее сообщалось, что в январе текущего года стоимость природного газа на голландском хабе TTF по контракту day-ahead (на день вперед) достигла отметки 21,3 евро/МВт·ч, что является рекордным показателем за последние два года.
В феврале 2021 года транзит газа по Украине в Европу составил 2906 млн кубометров, что на 25% меньше, чем в январе.
Напомним, транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на 5 лет.
Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн кубометров в сутки) в 2021-2024 годах.