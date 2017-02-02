В январе Украина в 1,6 раза увеличила закупки газа в Европе

02 февраля 2017, 11:30
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Украина в январе 2017 года купила на западной границе 1,453 млрд куб. м природного газа — на 58,8% больше, чем в январе прошлого года. Большая часть газа поступила из Словакии

В январе Украина в 1,6 раза увеличила закупки газа в Европе | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Украина в январе 2017 года импортировала 1,453 млрд куб. м природного газа — на 538,3 млн куб. м больше, чем в январе 2016 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз", оператора украинской газотранспортной системы.

Большая часть газа поступила со стороны Словакии — 1,247 млрд куб. м, со стороны Венгрии — 87,1 млн куб. м, Польши — 118,3 млн куб. м. При этом с ноября 2015 года Украина не закупает природный газ у российского "Газпрома".

Украина уже несколько лет сокращает закупки газа за рубежом. В частности, в 2016 году компании импортировали в Украину 11,78 млрд куб. м, а в 2015 году — 17,155 млрд куб. м.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" повысила цены для небытовых потребителей до 10 тыс. грн за 1 тыс. куб. В результате с февраля 2017 года подорожали услуги ТЭЦ — отопление и отпуск электроэнергии для этой группы потребителей.

"Укртрансгаз" эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Компания является 100%-дочкой НАК "Нафтогаз Украины".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: укртрансгаз 30019801 , газ , нафтогаз 20077720

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В январе Украина в 1,6 раза увеличила закупки газа в Европе | Энергетика | Дело
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