В Японии хотят поднять рождаемость с помощью искусственного интеллекта

В 2021 году правительство Японии планирует выделить около 2 млрд иен ($19,2 млн) на разработку сервисов для знакомств, основанных на технологиях искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Vector.media, деньги пойдут префектурам, которые занимаются ИИ-проектами для создания пар.

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В издании отмечают, что подобные системы разрабатывали и раньше. Некоторые из них уже способны сортировать анкеты по критериям вроде возраста и уровня дохода.

Они выдают результат только при точном совпадении. Инвестиции позволят использовать продвинутые системы, которые будут учитывать такие факторы, как хобби и ценности.

С помощью подобных сервисов надеются решить проблему рождаемости в стране.

В прошлом году число новорожденных в Японии упало ниже 865 тысяч. При этом население страны превышает 126 млн человек.

Напомним, социальная сеть Facebook внедрила новый инструмент на базе искусственного интеллекта, который будет помечать и удалять фотографии и видео с интимным содержанием, размещенные без согласия запечатленных на них людей.

Ранее руководство Facebook обратилось к своим британским и американским пользователям с просьбой присылать администрации соцсети собственные обнаженные фото – чтобы помочь им избежать так называемой "порномести".