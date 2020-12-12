В Японии хотят поднять рождаемость с помощью искусственного интеллекта

В 2021 году правительство Японии планирует выделить около 2 млрд иен ($19,2 млн) на разработку сервисов для знакомств, основанных на технологиях искусственного интеллекта (ИИ).
Как сообщает Vector.media, деньги пойдут префектурам, которые занимаются ИИ-проектами для создания пар.
В издании отмечают, что подобные системы разрабатывали и раньше. Некоторые из них уже способны сортировать анкеты по критериям вроде возраста и уровня дохода.
Они выдают результат только при точном совпадении. Инвестиции позволят использовать продвинутые системы, которые будут учитывать такие факторы, как хобби и ценности.
С помощью подобных сервисов надеются решить проблему рождаемости в стране.
В прошлом году число новорожденных в Японии упало ниже 865 тысяч. При этом население страны превышает 126 млн человек.
Напомним, социальная сеть Facebook внедрила новый инструмент на базе искусственного интеллекта, который будет помечать и удалять фотографии и видео с интимным содержанием, размещенные без согласия запечатленных на них людей.
Ранее руководство Facebook обратилось к своим британским и американским пользователям с просьбой присылать администрации соцсети собственные обнаженные фото – чтобы помочь им избежать так называемой "порномести".