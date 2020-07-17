В Киеве пройдут две конференции для аграриев — Black Sea Grain и Black Sea Oil Trade

В Киеве 2-3 сентября 2020 года "УкрАгроКонсалт" проведет сразу две международные конференции для представителей агробизнеса — Black Sea Grain и Black Sea Oil Trade. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Решение совместить два знаковых события агрорынка и провести их в одно время там объясняют непредвиденными обстоятельствами этого года, а также приближением масличного сезона, на старте которого обычно ежегодно проводили конференцию Black Sea Oil Trade.

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Мероприятия пройдут в столичном Event Hall Obolon на Оболонской набережной, 20. Зарегистрироваться на них можно на сайте конференции по ссылке.

Во время событий ведущие эксперты расскажут о перспективах развития агробизнеса в период турбулентности, о положении Причерноморского рынка зерна в условиях глобальной трансформации, а также обсудят рынок земли, логистику, стратегии экспортеров и покупателей.

В компании отмечают, что подготовка к конференциям активно продолжается — в этом году для большей безопасности и комфорта делегатов мероприятия будут включать возможность участия в очном и онлайн форматах. Так, участникам предложат два пакета:

• "Live edition" Black Sea Grain + Black Sea Oil Trade с регистрационным взносом в 500 евро (около 15 670 грн);

• "Online edition" Black Sea Grain + Black Sea Oil Trade со взносом в 250 евро (примерно 7840 грн).

В "УкрАгроКонсалте" обещают приложить все усилия, чтобы в новых жизненных и бизнес реалиях провести международные события на высшем уровне и в соответствии с требованиями безопасности.

Также в компании рассказали, что участников также ожидает обновленная площадка — обширная зеленая локация в живописном месте на берегу Днепра. Организаторы обещают:

• два дня важнейших инсайтов о трансформации рынков от ведущих международных экспертов агробизнеса, фокус на развитии зерновых и масличных рынков в одном пакете, а также встречи с партнерами, коллегами и друзьями;

• новейший конференц-зал, позволяющий рассадку с рекомендуемой дистанцией в 1,5 м;

• тенистую лаунж-зону в дубовой роще для общения и отдыха на свежем воздухе;

• вечернюю программу в просторном шатре на берегу реки;

• мастер-класс игры в гольф для всех желающих.

Более детальную информацию о программе мероприятия, условиях участия и списке участников можно найти по ссылке.