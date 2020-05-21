В "Киевстаре" пообещали компенсацию пользователям за сбой в работе мобильного интернета

"Киевстар" обещает компенсации своим клиентам, которые пострадали от масштабного сбоя в сети мобильного оператора 21 мая.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

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В "Киевстар" сообщили, что 21 мая примерно в 9:00 утра в некоторой части абонентов "Домашнего Интернета" возникли сложности с подключением к сети и передачей данных.

Причиной сложностей, как отметили в компании, стал сбой в работе оборудования. Специалисты IT-дирекции "Киевстар" начали устранять проблему, и по состоянию на 14.00 услуга заработала в обычном режиме.

"Пользователям "Домашнего Интернета", которые не смогли воспользоваться сервисом, автоматически предоставлено компенсацию в виде нетарифицируемых услуг, о чем они в ближайшее время получат SMS-сообщения", — говорится в сообщении.

Компания также попросила абонентов, которые столкнулись со сложностями, перезагрузить компьютеры и домашние роутеры для дальнейшей корректной работы. Компания приносит абонентам свои извинения за неудобства и благодарит за понимание

Напомним, утром 21 мая пользователи домашнего интернета от "Киевстар" начали массово жаловаться на отсутствие подключения.

По словам абонентов, помимо проблем с интернетом, не работает также телефон поддержки и личный кабинет.

В то же время в пресс-службе компании сообщили, что сайт "Киевстар" находится сейчас на техническом обслуживании.