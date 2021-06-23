В компании "Галподшипник" заявляют об информационной атаке со стороны конкурентов

Компания "Галподшипник" заявила об информационной атаке со стороны конкурентов, направленной на подрыв репутации и лишение их права дистрибьюторства продукции компании SKF — шведского производителя подшипников. Представители "Галподшипника" не указывают название компании-конкурента, но считают, что черный пиар против них был заказан фирмой из Харькова.

Об этом говорится в сообщении компании "Галподшипник".

"Цель кампании (по дискредитации. — Ред.) — оказать давление на компанию SKF и заставить ее отказать нам в праве на дальнейшее дистрибьюторство. Это главная цель наших харьковских конкурентов, достижение которой позволило бы им получить монопольное положение на рынке подшипников премиум качества. И ради этого они готовы на все, в том числе цинично и подло пытаться втянуть в этот срежиссированный ими репутационный скандал не только нас, своих главных конкурентов, но и основных партнеров — компанию SKF, производителя подшипников с мировым именем и безупречной репутацией", — говорится в сообщении компании.

В своем заявлении представители компании указывают на скомпрометированность репутации блогеров и сайтов, опубликовавших информацию о якобы причастности "Галподшипника" к поставкам на оккупированный Донбасс. В "Галподшипнике" расценивают это как один из признаков заказного характера публикаций.

"Все это, а также сам стиль подачи информации и скомпрометированность сайтов, которые ее переопубликовали, указывают на ее исключительно манипулятивный и заказной характер (информации — ред)", — отмечается в заявлении компании.

В "Галподшипнике" отмели обвинения в том, что якобы их предприятие предпринимало какие-либо неправомерные действия — в том числе поставки подшипников на территорию оккупированного Донбасса. Представители компании заявляют об исключительно законном ведении бизнеса со своей стороны.

"Более того — мы ожидаем этого и от наших клиентов: в наших договорах на поставку продукции включены обязательные пункты, запрещающие клиентам использовать или перепродавать приобретенную у нас продукцию на территории, являющейся в настоящее время временно неподконтрольной Украине", — говорится в сообщении компании.

В "Галподшипнике" призвали руководство SKF расследовать посягательство на доброе имя и репутацию шведского производителя подшипников.

"Готовы всеми возможными способами этому содействовать и предоставить всю информацию, которую мы собрали за 6 лет борьбы против недобросовестной конкуренции и черного пиара со стороны наших харьковских конкурентов", — заявили в "Галподшипнике".

Также в компания обратилась к бизнес-сообществу и представителям украинской промышленности.

"Монопольное положение, к которому так стремятся наши конкуренты — крайне опасная ситуация для всех участников рынка. Но в первую очередь — для потребителей… Об этом следует помнить, сотрудничая (и тем самым финансируя) с компанией, которая своими действиями посягает на основу свободного рынка — честную и прозрачную конкуренцию", — заявили в "Галподшипнике".