В мессенджере Viber появится функция групповых звонков

В мессенджере Viber запускают функцию групповых видеозвонков неограниченной продолжительности с участием до 20 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает "Громадське".

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"Социальное дистанцирование и постепенная адаптация к новой реальности заставляют людей переосмысливать то, как они взаимодействуют друг с другом. Платформа для онлайн-встреч необходима всем: от бизнес-команд крупных корпораций до шеф-поваров, которые проводят кулинарные мастер-классы, и инструкторов по йоге", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в программе будет возможность трансляции экрана и видеоконференций на различных платформах — смартфоне или компьютере.

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"При групповых видеовызовах трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и / или видео и посмотреть, сделали это другие", — рассказали в Viber.

Напомним, украинцы получили возможность бесплатно оформлять платежную банковскую карту в смартфоне с помощью чат-бота в Viber.

Такую услугу запустил украинский Concord bank, о чем сообщил руководитель группы разработчиков техуслуг банка Александр Дрозденко.

Перед этим компании Mastercard и Rakuten Viber объявили о запуске в Украине нового сервиса денежных переводов Moneytou, который позволяет переводить деньги непосредственно во время общения в приложении мессенджера без информации о номере карты.

В ноябре 2019 года парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его команда договорились об открытии представительства компании Rakuten (владелец мессенджера Viber) в Украине, а также ведут активные переговоры на аналогичную тему с компаниями Google и Amazon.