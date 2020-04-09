В Минцифры создали карту нарушения самоизоляции

Министерство цифровой трансформации создало карту, на которой отмечены нарушения самоизоляции лицами, которые недавно вернулись из-за границы.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Создали карту, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран где бурлит коронавирус", — написал Федоров.
По его словам, с помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше придерживались карантина — и должны находиться на самоизоляции в течении 14 дней после приезда.
На карте оранжевым цветом обозначены места, где 50 — 200 людей не придерживались карантина, и красным — более 200.
При этом, в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров.
"Как создавали карту? Минцифры получает от операторов мобильной связи Big Data о более полумиллиона человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная от 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав", — отметил Федоров.
Глава ведомства подчеркнул, что данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах. То есть никакой конкретный получатель не отслеживается. Получается только информация о:
– количестве человек в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;
– страны и канал возврата;
– количество, которые не придерживаются карантина (более n% дней со дня возвращения);
– суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители.
Федоров добавил, что государство будет использовать карту для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах, для оптимизации размещения ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения и для планирования мероприятий по безопасности и защиты здоровья.
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры), по примеру Польши, запустило мобильное приложение "Дій вдома" для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.