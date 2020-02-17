Недвижимость 30 минут назад

В Норвегии возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб

Высота здания составляет 85,4 м, а общая жилая площадь — 11 тысяч 300 квадратных метров

В Норвегии возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб В Норвегии возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб
Фото: building-tech.org

Международный Совет по высотным зданиям и среде обитания (CTBUH) официально объявил возведенный в Норвегии 18-этажный небоскреб Mjøstårnet самым высоким деревянным зданием в мире.

Как сообщает building-tech.org, высота здания составляет 85,4 м, а общая жилая площадь — 11 тысяч 300 квадратных метров.

Издание отмечает, что по многим параметрам оно уступает обычным небоскребам, однако, по мнению специалистов, Mjøstårnet — настоящая веха в строительстве. Для сравнения, его деревянные "собратья" — австралийский 25 King в высоту всего 45, а канадский Brock Commons — 53 метра.

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Первоначально планировалось возвести здание высотой 81 метр, однако позднее было решено увеличить ее на 4,4 метра, так как подрядчик проекта Артур Бухардт, глава компании AB Invest заявил о намерении построить самое высокое деревянное здание в мире.

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Mjøstårnet возведен в поселении Брумунддаль, известном в Норвегии, как центр лесной и деревообрабатывающей промышленности. Здание состоит из колонн, балок и поперечных конструкций из клееного бруса. Из него же изготовлены шахты лифтов, лестницы и межэтажные перекрытия.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года заработали новые государственные строительные нормы (ГСН) "В.2.2-41:2019 "Висотні будівлі. Основні положення".  Одно из самых важных новшеств — теперь разрешено строить здания высотой более 150 метров.

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