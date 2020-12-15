Новости компаний 1 час назад

В Sayenko Kharenko узнали, как сегодня живется бизнесу в Украине

Компания презентовала результаты опроса руководителей и собственников среднего и крупного бизнеса — в нем приняли участие представители более 100 компаний

Фото: XPS / Unsplash Фото: XPS / Unsplash
Фото: XPS / Unsplash

Sayenko Kharenko презентует результаты опроса руководителей и собственников среднего и крупного бизнеса в Украине "Оценка безопасности ведения бизнеса в Украине".

Опрос проводился при поддержке Ассоциации Профессионалов Корпоративной Безопасности Украины (АПКБУ) и ASIS Ukraine в ноябре 2020 года.

Кратко и по делу в Telegram

В опросе приняли участие представители более 100 компаний, половина из которых имеет более 500 сотрудников в штате.

Результаты исследования были проанализированы командой аналитиков и представлены в удобном для последующих анализа и обработки формате.

Партнер Sayenko Kharenko Сергей Погребной комментирует публикацию исследования:

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"Сегодня бизнес в Украине прогнозируемо подвержен негативному влиянию глобальных, вызванных пандемией проблем — мирового экономического кризиса, спада производства и карантинных ограничений. Но не отступают и локальные, связанные с вопросами безопасности ведения бизнеса проблемы, превращая работу в хождение по минному полю. А поскольку один в поле не воин, мы решили собрать мнение представителей бизнеса и представить бизнес-сообществу консолидированную, объективную и непредвзятую картину, чтобы каждый мог не только оценить общее состояние бизнеса в стране, но и попытаться спрогнозировать развитие ситуации в 2021 году".

Напомним, ранее Елена Сукманова, партнер юридической компании Sayenko Kharenko, рассказала, как защитить бизнес от рейдерства.

По ее словам, в Украине, где в рейдерстве часто оказываются замешанными представители государственных органов, надеяться в защите своих бизнес-активов приходится только на себя.

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