В сеть утекли новые подробности будущего флагмана OnePlus 8

В интернет продолжают просачиваться подробности технических характеристик будущего флагмана OnePlus 8. У телефона будет три версии: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite. А цены на модели варьируются от $499 до $799. Об этом сообщает издание TechRadar.

Издание TechRadar ссылается на интернет магазин Giztop, который опубликовал у себя на сайте спецификации всех будущих телефонов без указания каких-либо источников. Поэтому, на самой презентации, которая ожидается в мае, некоторые данные, касающиеся смартфонов, могут отличаться от представленной информации.

Итак, ожидается, что OnePlus 8 будет иметь 6,55-дюймовый экран FHD + AMOLED с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 865 и 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. У него также будет 3 задние камеры, на 48, 16 и 2 мегапикселя, а фронтальная камера на 32 мегапикселя. Внутренний объем памяти составит 128 ГБ или 256 ГБ памяти. А аккумулятор будет емкостью 4000 мА/ч. В комплекте также предполагается быстрая зарядка на 30 Вт и Android 10.

Подпишитесь на канал DELO.UA

У OnePlus 8 Pro будет 6,5-дюймовый экран FHD + AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 865. За фото отвечают три основные камеры на 60, 16 и 13 мегапикселей. Фронтальной обещают 32 мегапикселя. Оперативная память объемом 8 или 12 ГБ и 128 или 256 ГБ внутренней памяти. Кроме того, в аппарате будет Android 10, батарея емкостью 4500 мА/ч и зарядка на 50 Вт.

У OnePlus 8 Lite будет 6,4-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 1000. Что касается фото, то у этого телефона будет три основные камеры на 48, 16 и 12 мегапикселей, а также селфи-камера на 16-мегапикселей. ОЗУ составит 8 ГБ, а внутренняя память, на выбор, будет идти на 128 или 256 ГБ. Объем батареи составит 4000 мА/ч, в комплекте будет зарядка на 30 Вт и Android 10.

На сайте также указаны цены. Стоимость OnePlus 8 составляет $549, цена OnePlus 8 Pro — $799, а OnePlus 8 Lite — $499.

Кроме того, техноблогер MaxJmb, который известен своими правдивыми "сливами" информации, опубликовал у себя в Twitter силуэт телефона, похожего на OnePlus 8 на фоне надписи с текстом "вода". К тому же, он косвенно подтвердил, что речь идет именно об этом смартфоне, репостнув себе на страницу статью издания phoneArena.com о том, что этот телефон будет водонепроницаемым.

Напомним, что недавно конкурент OnePlus, компания Xiaomi, представила свои флагманы, модели Mi 10 и Mi 10 Pro, которые по своей ценовой политике могут составить конкуренцию будущим OnePlus 8. Цена на Xiaomi начинается от $716 и достигает $859.