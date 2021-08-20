В сети появился клон сайта "Апостроф": издание заявило о недобросовестной конкуренции

Издание "Апостроф" заявило о недобросовестной конкуренции: в сети появился клон сайта. Конкуренты издания Аpostrophe.ua ("Апостроф") запустили сайт с очень похожим названием — Аpostrof.site ("Apostrof") — и начали рекламировать свои материалы в сети.

На сайте Аpostrophe.ua считают такие способы продвижения другого издания нарушением общепринятых правил и норм конкуренции, а также попранием законов и неписаных правил, поэтому осуждают их.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Использование обозначения "Apostrof" является очень опасным проявлением недобросовестной конкуренции. Информационная рекламная кампания, запущенная таким образом, преследует цель дискредитировать наше издание. Интернет-издание "Апостроф" осуществляет свою деятельность исключительно в рамках действующего законодательства и использует все предусмотренные законом юридические средства для пресечения нарушения наших прав", — заявил главный редактор издания Денис Попович.

Оригинальный "Апостроф" намерен обратиться с официальной претензией к сайту apostrof.site с целью прекратить нарушение своих прав. В случае игнорирования требований интернет-издание готово обращаться в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в День независимости Украины, 24 августа 2021 года, телеканал "Апостроф TV" проведет в прямом эфире телемарафон.

Прямой эфир канала начнется с 9:00. В течение последующих двенадцати часов команда "Апостроф TV" вместе с выдающимися общественными деятелями, политиками, звездами шоу-бизнеса, ведущими спортсменами вспомнит победы, проанализирует поражения и покажет, какой путь прошла страна в течение 30 лет. Покажут:

• собственный музей артефактов независимости канала Апостроф TV;

• поздравления от звезд, спортсменов, государственных деятелей в прямом эфире;

• прямые трансляции главных мероприятий;

• включения из разных областей Украины;

• живая музыка в студии;

• знаковые кадры событий, которые определили историю страны;

• взгляд в будущее Украины вместе с гостями канала.