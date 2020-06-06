Транспорт 60 минут назад

В США продают "горбатый" "Запорожец" за $18 тысяч (ФОТО)

Продавец просит за советский автомобиль почти 18 тысяч долларов

Фото: Alphacars.com Фото: Alphacars.com
Фото: Alphacars.com

В американском штате Массачусетс продают ЗАЗ-965А 1965 года в идеальном состоянии.

Как сообщает "Мотор", за свою 55-летнюю историю "Запорожец" проехал 62,8 тысячи километров и каким-то образом оказался в США, где за его реставрацию взялся выходец из СССР.

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Продавец просит за советский автомобиль почти 18 тысяч долларов (чуть более 476 тысяч грн по курсу НБУ).

По словам автора объявления, опубликованного на Alphacars.com, восстановление советской классики обошлось в 1,3 тысячи долларов (почти 34,5 тысячи грн).

В автомобиле заменили карбюратор, поставили новые свечи зажигания, а кузов обработали антикоррозийным составом.

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Кроме того, был полностью отреставрирован салон — он выполнен в голубых оттенках, передние кресла и задний диван обиты тканью с кожаными вставками, а руль и панель приборов выкрашены в желтый цвет.

ЗАЗ-965 "Запорожец" производился на мощностях ЗАЗ в период с 1960 по 1963 год, а в 1963 году ему на смену пришёл модернизированный ЗАЗ-965А.

Он комплектовался бензиновым двигателем объемом 746 кубических сантиметров, который выдавал 23 лошадиные силы.

Автомобиль мог разгоняться до 90 километров в час. Тираж модели составил 322,17 тысячи экземпляров.

Напомним, на Запорожском автомобилестроительном заводе продолжается процесс аудита автомобильного производства, который проводят потенциальные партнеры, одними из которых являются Groupe Renault.

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