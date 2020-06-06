В США продают "горбатый" "Запорожец" за $18 тысяч (ФОТО)

В американском штате Массачусетс продают ЗАЗ-965А 1965 года в идеальном состоянии.

Как сообщает "Мотор", за свою 55-летнюю историю "Запорожец" проехал 62,8 тысячи километров и каким-то образом оказался в США, где за его реставрацию взялся выходец из СССР.

Продавец просит за советский автомобиль почти 18 тысяч долларов (чуть более 476 тысяч грн по курсу НБУ).

По словам автора объявления, опубликованного на Alphacars.com, восстановление советской классики обошлось в 1,3 тысячи долларов (почти 34,5 тысячи грн).

В автомобиле заменили карбюратор, поставили новые свечи зажигания, а кузов обработали антикоррозийным составом.

Кроме того, был полностью отреставрирован салон — он выполнен в голубых оттенках, передние кресла и задний диван обиты тканью с кожаными вставками, а руль и панель приборов выкрашены в желтый цвет.

ЗАЗ-965 "Запорожец" производился на мощностях ЗАЗ в период с 1960 по 1963 год, а в 1963 году ему на смену пришёл модернизированный ЗАЗ-965А.

Он комплектовался бензиновым двигателем объемом 746 кубических сантиметров, который выдавал 23 лошадиные силы.

Автомобиль мог разгоняться до 90 километров в час. Тираж модели составил 322,17 тысячи экземпляров.

Напомним, на Запорожском автомобилестроительном заводе продолжается процесс аудита автомобильного производства, который проводят потенциальные партнеры, одними из которых являются Groupe Renault.