Потребрынки 1 час назад

В США рухнули биржевые цены на сыр на 40% из-за карантинных ограничений

Стоимость сыра сорта "чеддер" на Чикагской товарной бирже упала на 40%

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В США власти большинства штатов в условиях второй волны пандемии вводят новые серьезные ограничения, в числе которых — запрет на работу заведений общественного питания.

Как сообщает Bloomberg, в штате Калифорния действует комендантский час. Мэр Нью-Йорка при этом называет введенный карантин вопросом времени.

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Стоимость сыра сорта "чеддер" на Чикагской товарной бирже упала на 40%. На спотовом рынке (с поставкой в два торговых дня) 40-фунтовый блок (18,1 килограмма) этого сорта можно купить за $66,4. 500-фунтовый (226,7 килограмма) бочонок сыра стал дешевле на 18% — за $700 долларов.

Что касается фьючерсных контрактов — с поставкой в марте 2021 года — то они стоят дороже. 40-фунтовый блок обойдется в $80, но аналитики прогнозируют снижение цен до $59,6.

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При этом, как отмечает агентство, падение рынка сыров может оказаться не таким сильным, как ожидают аналитики. Сгладить такой негативный фон для торгов могут рестораны быстрого обслуживания, которые пока еще работают в США навынос.

Напомним, Цены на какао-бобы в Нью-Йорке выросли до максимальной отметки с февраля после того, как американская компания Hershey Co. решила покупать бобы через биржу ICE Futures, а не на физическом рынке.

 

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