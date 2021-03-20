В Telegram теперь можно создавать голосовые чаты в каналах и сохранять их как подкасты

Пользователи Telegram отныне получили возможность создавать голосовые чаты в каналах и сохранять их как подкасты.

Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

Известно, что голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года. Теперь такая функция доступна в каналах. При этом чаты не имеют ограничений по количеству участников.

Более того, с обновлением администраторы могут сохранить запись эфира. По завершению аудиофайл появится в чате с сохраненными сообщениями.

Таким образом, чтобы создать голосовой чат, необходимо:

- перейти в профиль любого канала или группы, где являетесь администратором;

- нажать на (⋮) или (⋯);

- выбрать "Начать голосовой чат".

Как отмечается, аналогично голосовым чатам Clubhouse, в списке участников беседы появились их биографии, а слушатели могут поднимать руку для участия в обсуждении.

Также спикеры могут подключаться к голосовой беседе от имени своих каналов, а еще — создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают чат. К тому же, для спикеров и слушателей можно создать отдельные ссылки.

Среди других нововведений: возможность быстро отменить ошибочную пересылку сообщений, а длинные голосовые сообщения теперь можно перезапустить с того места, где пользователь остановился.

Ранее Telegram привлек $1 млрд через размещение облигаций.