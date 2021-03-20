IT и Телеком вчера, 08:57

В Telegram теперь можно создавать голосовые чаты в каналах и сохранять их как подкасты

Telegram выпустил очередное обновление мессенджера

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Пользователи Telegram отныне получили возможность создавать голосовые чаты в каналах и сохранять их как подкасты.

Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года. Теперь такая функция доступна в каналах. При этом чаты не имеют ограничений по количеству участников.

Более того, с обновлением администраторы могут сохранить запись эфира. По завершению аудиофайл появится в чате с сохраненными сообщениями.

Таким образом, чтобы создать голосовой чат, необходимо:

- перейти в профиль любого канала или группы, где являетесь администратором;

- нажать на (⋮) или (⋯);

- выбрать "Начать голосовой чат".

Читайте также:
Telegram терпит убытки, без выпуска облигаций компания не сможет покрыть долги — СМИ

Как отмечается, аналогично голосовым чатам Clubhouse, в списке участников беседы появились их биографии, а слушатели могут поднимать руку для участия в обсуждении.

Также спикеры могут подключаться к голосовой беседе от имени своих каналов, а еще — создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают чат. К тому же, для спикеров и слушателей можно создать отдельные ссылки.

Среди других нововведений: возможность быстро отменить ошибочную пересылку сообщений, а длинные голосовые сообщения теперь можно перезапустить с того места, где пользователь остановился.

Ранее Telegram привлек $1 млрд через размещение облигаций.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Telegram разместил облигации на 1 миллиард долларов
Telegram разместил облигации на 1 миллиард долларов
Як прокачати англійську в Clubhouse та 5 англомовних клубів для легкого старту
Як прокачати англійську в Clubhouse та 5 англомовних клубів для легкого старту
Telegram терпит убытки, без выпуска облигаций компания не сможет покрыть долги — СМИ
Telegram терпит убытки, без выпуска облигаций компания не сможет покрыть долги — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Почему завести второй бизнес — это как завести любовницу? — Андрей Федорив

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Инвестиции Германии в экономику Украины превысили $1,67 млрд — вице-премьер

  3. Сторонники Стерненко завандалили здание ОП, разбив стекла: полиция задержала лишь одного

  4. Украинских военных научили общаться с жителями Донбасса "по гарвардской методике"

  5. "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады по погрому под ОП

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...