В Украине начали производить собственное искусственное мясо

Украинская компания Eat Me At выпустила на рынок искусственное мясо.

Это — растительное мясо в виде фарша, которое по вкусовым свойствам ничем не отличается от мясной продукции, сообщает Ain.ua.

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Указано, что для привкуса мяса и решения проблемы дефицита железа в состав добавляют минералы, которые добываются естественным путем из мицелия Коджи (разновидность грибов, который часто используется в азиатской кухне для брожения и ферментации продуктов).

Известно, что в США почти 10 лет назад начали разрабатывать мясо на основе растений. В 2018 году, когда его уже можно было приобрести в супермаркетах и ​​попробовать в местных ресторанах, основатель Eat Me At Андрей Черуха поехал в Америку с целью попробовать и привезти образцы в Украину.

"За два года, начиная с 2018-го, я познакомился с десятками технологов из разных стран, мы сделали сотни тестов, рецептур фарша, выработали собственные технологии изготовления, прежде чем достичь продукта, который нам полностью понравился", — рассказал автор стартапа.

Черуха поделился, какие ингредиенты входят в растительный фарш от Eat Me At:

- основание — это текстурированный соевый белок, богатый растительными белками;

- за вкус отвечают дрожжевые экстракты, которые изготавливаются из неактивных дрожжей, они в своем составе очень богатые белками и витаминами группы В;

- для привкуса мяса и решения проблемы дефицита железа в рационе людей в состав мы добавляем минералы Коджи, которые добываются естественным путем из мицелия Коджи (разновидность грибов, который часто используется в азиатской кухне для брожения и ферментации продуктов);

- для скрепления фарша в стабильную массу используется метилцеллюлоза, что по свойствам похожа на желатин;

- для жирности добавлено ​​кокосовое и подсолнечное масло;

- цвет мяса имитирует сок свеклы и натуральный краситель из карамели.

Основатель украинского стартапа утверждает, что такой продукт может стать альтернативой животному мясу.

"Еще с университетских времен я не раз практиковал вегетарианство, но максимум меня хватало на один год. Наверное, потому, что мясо для меня — это вкусно, и оно слишком сильно интегрировано в нашу повседневную жизнь. Но то, каким образом такое мясо добывается, всегда было для меня неприемлемо. Есть множество вещей, которые человечество вспоминает, как темное пятно истории. Судя по развитию цивилизации, уже через несколько десятилетий нам будет так же стыдно за жестокое обращение с животными, за ущерб экологии — только ради вкуса пищи", — подчеркнул Черуха.

По информации сайта производителя, цена за 350-граммовую упаковку украинского искусственного мяса составит 160 грн, при оптовых заказах предусмотрены скидки до 10%.

Ранее стало известно, что в ближайшие 2 года на рынке Европейского Союза может появиться синтетическое мясо.