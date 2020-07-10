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АПК 1 час назад

В Украине начался сбор ранних яблок: садоводы объявили новые цены

Сезон раннего яблока в текущем 2020 году начался на неделю позже из-за плохой погоды весной

Фото: Anna Kaminova / Unsplash Фото: Anna Kaminova / Unsplash
Фото: Anna Kaminova / Unsplash

Садоводы южного региона Украины приступили к уборке раннего яблока — и уже объявили новые цены на урожай. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечают в издании, по словам самих производителей, сезон раннего яблока в текущем 2020 году начался на неделю позже из-за неблагоприятных погодных условий в весенний период.

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Цены на первые партии ранних яблок украинские хозяйства установили на уровне 15-24 грн/кг ($0,56-0,89/кг), что в среднем почти в два раза дороже, чем в начале прошлого сезона.

При этом специалисты говорят, что активность оптовых покупателей пока довольно низкая, так как местные садоводы предлагают раннее яблоко только небольшими объемами, однако более крупные партии данных фруктов появятся на рынке уже в ближайшие две недели.

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В то же время спрос на ранние сорта яблок на сегодняшний день оценивается как сдержанный, несмотря на то, что в текущем сезоне валовый сбор данных фруктов существенно ниже прошлогоднего. Украинские садоводы надеются, что темпы сбыта яблока ускорятся, а цены начнут расти с выходом на рынок яблок более поздних сортов.

Напомним, ране сообщалось, что бразильские ученые разработали "электронные носы" для отбора самых спелых и сочных фруктов, поскольку даже в одном большом саду фрукты на одном дереве могут созревать в разное время.

Устройство имеет несколько преимуществ по сравнению с существующими методами определения зрелости — оно проводит анализ в реальном времени в открытой среде и не требует непосредственного обращения с фруктами.

Данные хранятся внутри на карте памяти SD и передаются через Bluetooth или USB на компьютер для дальнейшего анализа.

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