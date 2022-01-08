В Украине начинают штрафовать работодателей за указание пола, возраста и цвета кожи в вакансиях

С 8 января работодателей, которые в своих вакансиях указывают пол, возраст и расовую принадлежность соискателей, будут штрафовать. Размер штрафа – 65 000 гривен.

С 8 января в Украине начнут штрафовать работодателей за указание в вакансии желаемого пола, возраста, расы, цвета кожи и так далее. Об этом говорится в изменениях закона “О рекламе по противодействию дискриминации по признаку пола”.

Запрет на дискриминацию в рекламе о вакансиях действует в Украине с 1996 года. Работодатели не могут указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, представителям определенной расы, цвета кожи. Также запрещено указывать желаемое социальное происхождение кандидата, его имущественное положение, место жительства и так далее.

Теперь за несоблюдение этой нормы работодателям грозит штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты, то есть 65 тысяч грн. Штрафы будет налагаться Государственной службой по вопросам труда. Работодатели должны заплатить его в течение 15 календарных дней со дня вручения уведомления от Гоструда.