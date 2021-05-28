В Украине планируют сократить содержание фосфатов в моющих средствах

В Минприроды, Минэкономразвития, Государственной службе по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей и Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции планируют уменьшить содержание фосфатов и соединений фосфора в моющих средствах бытового и промышленного назначения.

Как сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы, Кабинет министров разрабатывает проект постановления "О внесении изменений в Технический регламент моющих средств" совместно с вышеуказанными ведомствами.

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"Многие производители моющих средств в других странах уже отказались от использования фосфатов, которые могут негативно повлиять на здоровье людей и состояние окружающей среды, и перешли на более безопасные альтернативы. Госпродпотребслужба поддерживает принятие этого важного решения в Украине", — заявила глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Постановлением планируется внести изменения в Технический регламент моющих средств, а также обновить перечень национальных стандартов по методам их испытания и внести изменения в ряд других документов.

Кроме внесении изменений в Технический регламент моющих средств планируется обновить другие документы.

В частности, перечень национальных стандартов по определению методов проведения испытания моющих средств.

Также на рассмотрение Кабинета министров должны внести проект Плана мероприятий по государственному рыночному надзору и государственному контролю продукции на соответствие моющих средств требованиям Техрегламента.

Ранее сообщалось, что Киев — единственный город в Украине, улицы которого моют дорожными шампунями.

Источник фото: Depositphotos.