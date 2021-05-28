Потребрынки 1 час назад

В Украине планируют сократить содержание фосфатов в моющих средствах

Кабмин планирует внести изменения в Технический регламент моющих средств, а также обновить перечень национальных стандартов по методам их испытания

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Минприроды, Минэкономразвития, Государственной службе по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей и Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции планируют уменьшить содержание фосфатов и соединений фосфора в моющих средствах бытового и промышленного назначения.

Как сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы, Кабинет министров разрабатывает проект постановления "О внесении изменений в Технический регламент моющих средств" совместно с вышеуказанными ведомствами.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Многие производители моющих средств в других странах уже отказались от использования фосфатов, которые могут негативно повлиять на здоровье людей и состояние окружающей среды, и перешли на более безопасные альтернативы. Госпродпотребслужба поддерживает принятие этого важного решения в Украине", — заявила глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Постановлением планируется внести изменения в Технический регламент моющих средств, а также обновить перечень национальных стандартов по методам их испытания и внести изменения в ряд других документов.

Читайте также:
Быт или не быт: Украинцы не хотят покупать бытовую химию Made in Ukraine

Кроме внесении изменений в Технический регламент моющих средств планируется обновить другие документы.

В частности, перечень национальных стандартов по определению методов проведения испытания моющих средств.

Также на рассмотрение Кабинета министров должны внести проект Плана мероприятий по государственному рыночному надзору и государственному контролю продукции на соответствие моющих средств требованиям Техрегламента.

Ранее сообщалось, что Киев — единственный город в Украине, улицы которого моют дорожными шампунями

Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Беларусь вводит на полгода режим лицензирования украинских товаров
Беларусь вводит на полгода режим лицензирования украинских товаров
На обслуживание госдолга в I квартале ушла каждая седьмая гривня доходов — Счетная палата
На обслуживание госдолга в I квартале ушла каждая седьмая гривня доходов — Счетная палата
Кабмин запретил пускать в небо Украины белорусские самолеты
Кабмин запретил пускать в небо Украины белорусские самолеты
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве легковушка врезалась в трамвай, вызвав пробку (ФОТО)

  3. В ПриватБанке назначили нового главу правления

  4. "Крадут прямо на ходу": ЕБА обеспокоена масштабами воровства семян из фур на трассах

  5. В 2021 году ЗАЗ планирует выпустить 10 тысяч автомобилей

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...