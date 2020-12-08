В Украине планируют создать электронную платформу для контейнерных перевозок

В 2021 году Министерство инфраструктуры планирует разработать отдельную электронную платформу для проведения мультимодальных контейнерных перевозок.

Об этом 8 декабря сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время выступления на 18-м заседании Рабочей группы по транспорту на уровне руководителей ведомств ГУАМ.

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По его словам, Мининфраструктуры активно работает над цифровизацией транспортной отрасли. В частности, в экспериментальном режиме начата работа электронных товарно-транспортных накладных.

"Также мы присоединились ко II Дополнительному протоколу Международной конвенции о внутреннем транспорте, что включило нас в перечень стран, готовых внедрять e-CMR. Мы разрабатываем механизм обмена в электронном формате информации о выданных разрешениях на осуществление международных автоперевозок грузов. Также отдельно с правительством Казахстана работаем над внедрением электронных разовых разрешений на осуществление международных грузовых автоперевозок. А в следующем году планируем построить отдельную электронную платформу для осуществления мультимодальных контейнерных перевозок", — рассказал Криклий.

Кроме этого, совместно с Государственной таможенной службой, Минфином, Минэкономики и Пограничной службой Мининфраструктуры работает над созданием единой цифровой платформы, которая позволит бизнесу при въезде/выезде в/из Украины заполнять все данные в одном цифровом окне без необходимости дублирования в различные органы документов, которые уже подавались одной из этих структур.

Для начала инициатива будет реализована в области морского транспорта, а дальше распространится на авиацию, железную дорогу и автоперевозки.

"Поскольку концепция развития GUAM NET как раз разрабатывается странами-членами ГУАМ, мы предлагаем развивать ее на базе национальных сегментов цифровых платформ, которые по единому стандарту будут затем интегрированы между собой. Мы готовы делиться своим опытом и стратегией развития цифровых платформ в транспортно-логистической сфере. Предлагаю всем странам-участницам проработать общий алгоритм действий в рамках следующих заседаний рабочих групп", — добавил министр.

Организация за демократию и экономическое развитие — ГУАМ — является международным региональным объединением 4-х государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова. Организация была создана 23 мая 2006 года на Киевском саммите ГУАМ, в ходе которого главы государств подписали Устав ГУАМ.

Среди целей ГУАМ — расширение экономического и гуманитарного сотрудничества, развитие социально-экономического, транспортного, энергетического, научно-технического и гуманитарного потенциала, активизация политического взаимодействия и практического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что Украина, Грузия и Азербайджан намерены наладить железнодорожный маршрут из Китая в Европу и запустить его до 2020 года.

А в октябре 2019 года регулярный грузовой поезд из китайского города Сиань в словацкий Дунайск-Стреда начал курсировать через Украину. Ранее контейнерный поезд в Словакию ездил в обход Украины через Польшу, несмотря на то, что этот маршрут был на 520 километров длиннее.