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1 час назад

В Украине продадут на аукционе два пассажирских самолета за 40 млн грн

Речь идет о воздушных судах Boeing 737-500 и McDonnell Douglas MD-83

Выставленный на продажу Boeing 737-500. Фото: СЕТАМ Выставленный на продажу Boeing 737-500. Фото: СЕТАМ
Выставленный на продажу Boeing 737-500. Фото: СЕТАМ

На электронной площадке OpenMarket "Системы электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) на продажу выставлены 2 пассажирских самолета — Boeing 737-500 и McDonnell Douglas MD-83.

Об этом свидетельствует информация на площадке.

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Указано, что Boeing 1990 года выпуска находится в ипотеке и принадлежит должнику. Количество пассажирских мест составляет 114, а максимальный взлетный вес — 60,6 т.

Согласно реестру гражданских воздушных судов, имеется запись о регистрации, а также сертификат летной годности от июля 2020 года по июль 2021 года.

В свою очередь самолет McDonnell Douglas 1991 года выпуска также принадлежит должнику по договору ипотеки. Действие сертификата летной годности истекло.

Известно, что воздушное судно уже налетало 49 тысяч часов, осуществило более 35 тысяч посадок. Максимальное количество пассажиров — 170, а взлетный вес — почти 73 т. Самолет имеет внешние повреждения корпуса и гидравлической системы шасси.

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Как отмечается, документы на оба самолета отсутствуют, а техническое состояние не проверялось. На данном этапе они находятся в аэропорту "Борисполь". Аукцион по двум лотам запланирован на 5 октября 2020 года с 9:00 до 18:00. Заявки принимаются до 8:00 этого же числа.

Стартовая стоимость лотов превышает 40 млн грн, в том числе:

- Boeing — 26,785 млн грн (1,34 млн грн — гарантийный взнос);

- McDonnell Douglas — 13,82 млн грн (690,9 тысяч грн).

Напомним, в июле 2020 года государственная исполнительная служба реализовала на электронных торгах 20 самолетов на общую сумму более 2,63 млн грн.

Ранее сообщалось, что на спутниковый интернет для самолета президента Владимира Зеленского потратят 38 млн грн.

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