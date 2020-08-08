IT и Телеком вчера, 18:17

В Украине создадут систему отслеживания контактов зараженных коронавирусом — Шмыгаль

Над созданием этой технологии будут работать три ведомства

Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Денис Шмыгаль. Фото: Facebook
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

В Украине будет создана система для отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, это даст возможность более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.

Разработкой системы будут заниматься три ведомства: Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и Министерство цифровой трансформации.

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"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это даст возможность нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", — заявил Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на 09:00 8 августа в Украине зафиксировано 1 тысячу 489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что является новым антирекордом по количеству новых больных в сутки.

Всего в Украине зафиксировано 79 тысяч 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 879 летальных, 43 тысячи 655 пациентов выздоровели.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 1 489 новых случаев. Всего проведено 1 млн 154 тысяч 378 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 600 пациентов.

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