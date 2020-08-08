В Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости на COVID-19

По состоянию на 09:00 8 августа в Украине зафиксировано 1 тысячу 489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что является новым антирекордом по количеству новых больных в сутки.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья, 8 августа (по состоянию на 9:00) в Украине зафиксировано 79 тысяч 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 879 летальных, 43 тысячи 655 пациентов выздоровели.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 1489 новых случаев. Всего проведено 1154378 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 600 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2 955 случаев;

Волынская область — 4 226 случаев;

Днепропетровская область — 1 525 случаев;

Донецкая область — 965 случаев;

Житомирская область — 2 101 случай;

Закарпатская область — 5 697 случаев;

Запорожская область — 919 случаев;

Ивано-Франковская область — 5 552 случая;

Кировоградская область — 718 случаев;

город Киев — 9 378 случаев;

Киевская область — 4 128 случаев;

Львовская область — 10 726 случаев;

Луганская область — 152 случая;

Николаевская область — 696 случаев;

Одесская область — 4 069 случаев;

Полтавская область — 491 случай;

Ровенская область — 6 747 случаев;

Сумская область — 653 случая;

Тернопольская область — 3 257 случаев;

Харьковская область — 4 661 случай;

Херсонская область — 259 случаев;

Хмельницкая область — 1323 случая;

Черновицкая область — 6 565 случаев;

Черкасская область — 996 случаев;

Черниговская область — 991 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 8 августа, Центр поступило 1 тысяча 799 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началуа2020 года поступило 134 тысяч 750 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 6 августа, в Украине было 76 тысяч 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1819 летальных, 42 тысячи 524 пациента выздоровели.