Потребрынки 50 минут назад

В Украине утвердили гигиенические требования к производству минеральных вод

Приказ регулирует маркировку минеральных вод и запрещает использование обозначений, приписывающих воде профилактические или лечебные свойства

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило гигиенические требования к производству и обороту минеральных и родниковых вод.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 13 апреля соответствующий приказ подписал глава министерства Игорь Петрашко.

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По информации Минэкономики, документ определяет также методы обработки минеральных и рудниковых вод и требования к используемому при их производстве оборудованию.

Приказ, в частности, регулирует маркировку минеральных вод и вводит запрет на использование обозначений, приписывающих воде профилактические или лечебные свойства.

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Эти требования не будут применяться к водам, которые являются лекарственными средствами, а также к водам, потребляемым людьми на месте их добычи или естественного выхода на поверхность.

Согласно данным Минэкономики, приказ соответствует требованиям Директивы Европарламента и Совета ЕС 2009/54 /EC от 18 июня 2009 года об использовании и размещении на рынке природных минеральных вод и вступит в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

В пояснительной записке к документу сказано, что реализация приказа создаст единые требования к производству и обращению природных минеральных и родниковых вод, окажет положительное влияние на здоровье населения и на рыночную среду в обороте данного продукта.

"Приказ позволит ввести европейские требования к водам природным минеральным, устранит барьеры для инвестиций в производство таких вод в Украине и создаст условия для добросовестной конкуренции на рынке", — заявил замминистра экономики Сергей Глущенко.

Напомним, в июне 2020 года глава ЧАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий заявлял, что через 2 — 2,5 года предприятие сможет полностью отказаться от использования хлора для обеззараживания питьевой воды и перейти на более современные и безопасные технологии и реагенты.

Источник фото: Depositphotos.

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