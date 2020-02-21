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30 минут назад

В Украине продают три легендарных самолета АН-26 под ресторан или музей (ФОТО)

Аукцион запланирован на 10 марта, стартовая цена воздушных судов определена независимой экспертной организацией

В Украине продают три легендарных самолета АН-26 под ресторан или музей (ФОТО) В Украине продают три легендарных самолета АН-26 под ресторан или музей (ФОТО)
Фото: Укроборонпром

Холдинговая компания "Артем", входящая в состав концерна "Укроборонпром", выставила на продажу три самолета гражданской авиации типа АН-26. Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Самолет Ан-26 1986 года выпуска выставлен на продажу с начальной стоимостью 3 981 800 грн, самолет Ан-26 1982 года выпуска — начальная цена 5 952 230 грн, самолет Ан-26 1977 года выпуска — начальная цена 776 940 грн.

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Сообщается, что в течение многих лет эти самолеты доставляли продукцию "Артема" и комплектующие детали к ним в разные уголки Украины и мира.

Впрочем, за последние 10 лет у предприятия уже нет производственной необходимости к использованию этих воздушных судов. Сейчас все три самолета требуют капитального ремонта, чтобы снова подняться в небо, или могут быть альтернативно использованы на земле без значительных инвестиций.

Стартовая цена продажи воздушных судов определена независимой экспертной организацией, исходя из имеющегося технического состояния, с помощью сравнительной, затратной и доходной методологии, результаты экспертизы рецензированы экспертным советом Украинского общества оценщиков.

Пресс-служба концерна предлагает превратить корпусы самолетов в ресторан или развлекательный комплекс.

"Уже сейчас, без значительных инвестиций, этот АН-26 может стать уникальным выставочным объектом в частном музее, школе авиации или развлекательном комплексе. Или еще креативнее — корпус самолета можно превратить в эксклюзивный ресторан для уютных ужинов", — сообщает пресс-служба концерна.

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