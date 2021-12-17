В Украине запустили госпрограмму доступного лизинга для малого и среднего бизнеса

16 декабря Фонд развития предпринимательства (ФРП) подписал первых три соглашения с лизинговыми компаниями для участия в государственной программе "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, договора были подписаны с лизинговыми компаниями "ОТП Лизинг", "УЛФ-Финанс" и "Бест Лизинг" для участия в госпрограмме.

Госпрограмма "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" введена для упрощения доступа микро, малого и среднего бизнеса (ММСБ) к финансовому лизингу, а также для расширения альтернативных источников финансирования инвестиций ММСБ.

По словам главы совета ФРП Юрия Драганчука, преимуществами лизинговой формы финансирования по сравнению с классическим банковским кредитованием являются отсутствие необходимости внесения залога, меньший размер собственного вклада предприятия, более оперативное рассмотрение лизинговой заявки и оформление договора.

"ММСП могут получить в лизинге транспорт, технику, оборудование и даже недвижимость для своей хозяйственной деятельности и ускорения развития бизнеса. Государственная программа "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" призвана усилить инвестиционную активность малого и среднего бизнеса", — отметил Драганчук.

"Со стороны банков и лизинговых компаний наблюдается большой интерес к новой программе "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Фонд развития предпринимательства открыт к сотрудничеству, и в ближайшее время планируется заключение еще ряда соглашений. Уверен, что программа доступного финансового лизинга будет не менее успешной, чем "Доступные кредиты 5-7-9%", — заявил исполнительный директор ФРП Андрей Гапон.

Он напомнил, что воспользоваться новой программой сможет бизнес с годовым доходом до 20 млн евро, зарегистрированный в Украине, бенефициарами которого также должны быть только украинцы. Максимальная сумма лизинга составляет 50 млн грн, срок действия договора — 5 лет. Собственный вклад для действующего бизнеса составляет 10%, для нового — 15%.

Напомним, 21 октября Кабмин ввел госпрограмму поддержки ММСБ по договорам финансового лизинга, разработанную Министерством финансов.

Кроме этого, Кабинет министров расширил круг участников программы "Доступные кредиты 5-7-9%", включив в него физических лиц-предпринимателей с годовым доходом до 50 млн грн.