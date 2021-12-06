Почти 50 млрд грн за 9 месяцев: украинцы взяли микрокредиты на рекордную сумму

В январе-сентябре 2021 года украинцы активно обращались к микрофинансовым организациям (МФО) и в итоге получили кредиты на рекордную сумму — 49 млрд грн. Это на 261 млн больше, чем за весь 2020 год, когда общая сумма составила 48,7 млрд грн.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот", ссылаясь на данные Нацкомфинуслуг и НБУ.

Количество выданных кредитов тоже выросло. В 2019 году в среднем в месяц выдавалось 982,5 тысячи кредитов. В 2020-м это число выросло до 1 млн кредитов. А в 2021 году в среднем в месяц МФО выдают украинцам 1,2 млн кредитов.

"То есть против предыдущего года среднемесячное количество оформленных кредитных договоров увеличилось на 20%", — отметили эксперты "Опендатабот".

С декабря 2020 года в сравнении с 2021 годом средняя сумма кредита выросла на 11% – с 4059 грн до 4515 грн.

Чаще всего украинцы оформляют микрокредиты через интернет. Согласно статистике, 85% микрокредитных договоров оформляются заемщиками в режиме онлайн.

"Ежегодно задолженность населения Украины перед микрокредитными организациями увеличивается — общая сумма долга за 9 месяцев 2021 года выросла на 5%. На данный момент украинцы задолжали МФО 15,6 млрд грн только по просроченным кредитам", — подчеркнули в "Опендатабот".

Эксперты напомнили, что с 2021 года в Украине действуют изменения в законе о кредитовании, влияющие на сферу микрокредитных финансовых организаций.

Согласно законодательству, размер суммы штрафов и пени не может быть больше двух размеров полученной суммы кредита, если кредит больше 1 минимальной заработной платы.

Но, как выяснилось, это правило не распространяется на небольшие кредиты.

"Здесь по-прежнему действует общая норма: размер штрафов и пени не может превышать 50% кредита. Участники рынка еще зимой высказали мнение, что эти изменения не будут существенно влиять на количество выдаваемых кредитов, и, как можно увидеть, они были правы", — добавили в "Опендатабот".

Напоминаем, выдавать микрозаймы в Украине официально могут 776 компаний, на самом деле их выдают только около 150 организаций, чью деятельность в НБУ планируют сделать максимально прозрачной.

При этом небанковские финучреждения Украины обязаны раскрывать своих владельцев. В частности, нормы касаются всех небанковских финучреждений, кроме кредитных союзов, а также лизингодателей и операторов почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

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