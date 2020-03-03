В "Укрпочте" пообещали отремонтировать старые отделения и открыть новые

"Укрпочта" планирует в 2020 году привлечь более 1,6 миллиарда гривен инвестиций, чтобы провести компьютеризацию населенных пунктов, отремонтировать старые и открыть новые отделения, а также построить сортировочный центр. Об этом сообщил руководитель компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

"В течение двух лет проведем компьютеризацию и цифровизацию каждого населенного пункта Украины, а это 10 миллионов украинцев и более 25 тысяч населенных пунктов путем запуска передвижных отделений, построим первый сортировочный центр за последние 40 лет, отремонтируем сотни отделений и столько же откроем новых", — пообещал Смелянский.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, "Укрпочта" получила за 2019 год 607 млн ​​грн прибыли до налогообложения по сравнению с убытками 627 млн ​​грн в 2018 году. Доход от реализации товаров, работ, услуг АО "Укрпочта" в 2019 году составил около 8,1 млрд грн. При этом он вырос почти на 1,3 млрд грн или на 18,7%, по сравнению с 2018 годом.

Также сообщалось, что "Укрпочта" планирует выйти на рынок финансовых услуг и открывать почтовые счета для жителей самых отдаленных уголков нашей страны.

Тем временем, в областных центрах и населенных пунктах с более 2 000 жителей, где есть отделение "Укрпочты" с POS-терминалами,появилась возможность снятия наличных денег.