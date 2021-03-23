Бизнес 1 час назад

В визовых центрах, работающих в Украине, появится интерактивная реклама

Украинская медиа компания заключила эксклюзивный договор с мировым лидером визового аутсорсинга

В визовых центрах, работающих в Украине, появится интерактивная реклама В визовых центрах, работающих в Украине, появится интерактивная реклама

Украинский оператор Digital Out of Home (DOOH) рекламы Identity Invest запустил проект VISA.TV по организации интерактивной рекламной среды на территории визовых центров в 17 городах Украины.

Об этом сообщил СЕО Identity Invest Дмитрий Смоланов.

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"Наша компания заключила эксклюзивный договор с крупнейшим мировым оператором визового аутсорсинга VFS Global по организации цифровой рекламы во всех 17 визовых центрах, работающих в Украине", — сообщил руководитель компании.

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Суть проекта такова: в визовых центрах, которые обслуживает VFS Global, установлены видео экраны, на которых транслируются рекламные сообщения. Рекламные экраны установлены вблизи мониторов электронной очереди, на которых сфокусировано внимание визовых заявителей в течение всего пребывания внутри центра. Но организована и обратная связь.

Если посетителя заинтересует какая-либо реклама на видео экранах, он может отсканировать QR-код любым смартфоном, размещенным по всей территории визового центра (пол, стойки регистрации и спинки кресел).  Это позволит за несколько секунд перейти на сайт рекламного партнера, сокращая длительный поиск в интернете. Посетителю не нужно ждать повторения рекламного сообщения — вся информация уже будет сохранена в истории мобильного браузера. QR-код перенаправляет его на страницу, где он найдет всех рекламодателей, сообщения которых находятся в ротации. Лидогенерация построена при помощи собственного веб-сервиса Identity Invest — веб-сервиса Notatky.net.

"Сегодня мы готовы предложить нашим медиа партнерам в Украине и Польше новый таргетинг-инструмент по взаимодействию с уникальным сегментом аудитории, который трудно купить в интернете.", — отмечает Дмитрий Смоланов.

Аудитория, на которую делает упор Identity Invest — студенты и трудовые мигранты, отправляющиеся в Польшу (большинство заявителей), Чехию и Литву, которые в Украине обслуживаются в визовых центрах VFS Global.

Напомним, что после подписания соглашения о безвизовых поездках в страны ЕС необходимость в оформлении туристических виз отпала, но была сохранена для тех, кто пересекает границы с целью учебы или работы.

СПРАВКА

VFS Global — крупнейший в мире оператор в области аутсорсинга визового сервиса для посольств и дипломатических миссий в 144 странах.

Identity Invest — всеукраинский DOOH оператор. Компания является эксклюзивным медиа партнером украинского ритейла: ТЦ "Эпицентр К", топливных операторов WOG и ОККО, столичного МФК GULLIVER, сетевого оператора ТРЦ Arricano и другие игроков розничной торговли Украины. Компания владеет 1260 видеоэкранами, установленных в 54 городах Украины и управляет внутренним радио в 76 ТЦ "Эпицентр К".

 

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