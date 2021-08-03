IT и Телеком 1 час назад

В YouTube тестируют новую премиум-подписку без рекламы

Сейчас такая подписка тестируется в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Компания Google начала тестирование новой подписки для YouTube под названием Premium Lite, благодаря которой смотреть видео без рекламы станет дешевле, сообщает ixbt.

Как отмечает издание, Premium Lite избавляет пользователей сервиса от рекламы, однако не дает возможности фонового воспроизведения видео и сохранения видео в памяти устройства для дальнейшего воспроизведения офлайн.

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Кроме этого, в Premium Lite нет преимуществ для YouTube Music. 

Информацию о появлении новой подписки сообщил один из пользователей, позднее представители YouTube подтвердили факт тестирования Premium Lite.   

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Сейчас такая подписка тестируется в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

В этих странах Premium Lite стоит 7 евро в месяц против 12 евро в месяц за Premium. 

Ранее сообщалось, что YouTube c 1 июня 2021 года во всех видео будет вставлять рекламу.

Напомним, в марте компания Google сообщила пользователям YouTube, которые проживают за пределами США, что с июня 2021 года начнет удерживать с них налоги.

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Источник фото: Depositphotos

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