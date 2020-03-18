В Запорожье будут ремонтировать двухэтажные электропоезда Skoda

АО "Укрзализныця" планирует выполнить капитальный ремонт двух своих электропоездов EJ675 Skoda City Elephant на мощностях Запорожского электровозоремонтного завода (ЗЭРЗ) в партнерстве со Skoda Transportation. Об этом сообщает корпоративная газета компании "Магистраль".

"Освоение коллективом ЧАО "ЗЭРЗ" нового вида производственной деятельности не только сэкономит Украине немалую сумму валюты, но и привлечет ремонтные и строительные технологии мирового уровня, которые, кстати, будут задействованы и в других проектах железнодорожной компании. С этой же целью ведем переговоры с руководством Skoda Transportation о стажировке наших сотрудников", — заявил член правления "Укрзализныци" Франтишек Буреш.

В свою очередь Иво Гурняк, директор по продажам Skoda Transportation, подчеркнул, что чешская компания готова помогать инженерным, техническим и технологическим сопровождением, а также поставкой необходимых запасных частей.

"Считаю, что ремонт первого поезда продлится примерно полгода, пока специалисты получат необходимый опыт и решатся все организационные вопросы. Следующий можно обновить вдвое быстрее", — уверен Гурняк.

Отметим, что два электропоезда Skoda EJ675 City Elephant "Укрзализныця" приобрела в 2012 году перед проведением Чемпионата по футболу Евро-2012. Поезда двухсистемные (курсируют электрифицированными участками на постоянном и переменном токе). Электропоезд состоит из шести двухэтажных вагонов, имеет 636 мест, из них 46 — первого класса, 590 — второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км в час. Срок сервисного сопровождения поездов истек в 2018 году.